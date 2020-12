Close

El viudo de Edith González comparte sus románticas navidades con su novia ¡beso en la boca incluido! Lorenzo Lazo se dejó llevar por la magia de estas fiestas tan entrañables y derrochó amor y pasión junto a su actual pareja. "Un mundo nace cuando dos se besan". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre muy discreto pero sin ocultar sus sentimientos, Lorenzo Lazo sorprendió con una romántica imagen en sus redes sociales, donde suele estar muy activo. El economista compartió un beso, eso sí, con mascarilla, con la mujer que le ha robado su corazón y devuelto la alegría. A través de una cita del gran escritor Octavio Paz, el viudo de Edith González publicó este amoroso gesto en su perfil de Instagram con el que, además de dar ejemplo, mostró el feliz momento que vive. "Besos en tiempos de COVID-19", escribió junto a la cariñosa imagen. El empresario ya no oculta lo que siente su corazón y celebra la vida por tener un amor así de especial a su lado. Aunque debido a las circunstancias y por vivir en ciudades distintas no pueden compartir todo el tiempo que quisieran, este no es un impedimento para que su relación adulta y madura vaya viento en popa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Enamorada, la artista y relacionista pública le contestó con un sencillo pero bonito mensaje. "Te echo de menos". Hace unas semanas Lorenzo publicaba por primera vez una foto junto a su pareja en redes, confirmando de forma oficial la relación frente a sus seguidores y el mundo. El amor siempre es un motivo para celebrar a lo grande, así que enhorabuena a la pareja por vivir esta preciosa historia que seguro hará su Navidad mucho más entrañable.

