El "Uber" de Enrique Santos pone a cantar a Ricky, J Balvin y Don Omar

El “Uber” de Enrique Santos ha causado sensación al poner a cantar a más de un famoso dentro de su auto. Y aunque algunos en las redes sociales han criticado al animador cubano por imitar al Carpool Karaoke de James Corden —que ha arrasado en el mercado anglosajón con invitados como Madonna, Jennifer López y Bruno Mars en su show televisivo— muchos de los seguidores de Santos están felices con este nuevo karaoke sobre ruedas.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin, el cantante colombiano J Balvin y el reggaetonero puertorriqueño Don Omar son algunos de los invitados que ya se han montado al “Uber” de Santos y han filmado segmentos para su show radial de Miami, que también es sindicalizado nacionalmente. En el caso de Martin, lo vemos cantando el éxito “Cara de niño” de su compatriota Jerry Rivera. También entona el tema “Lluvia” del salsero boricua Eddie Santiago.

Por su parte, J Balvin regaña a Santos al montarse al auto por dejarlo esperando unos minutos. “Vas tarde”, le dice el colombiano, a lo que éste responde: “Estamos en hora cubana, tú sabes que en Miami todo es así”. La conversación entre ambos es amena y J Balvin hasta le da a probar a Santos un bocado de su almuerzo en el carro. “Quisiera tener una familia. Es cuestión de timing. La vida no la tenemos asegurada entonces no sé si la vaya a tener o no. Eso me causa incertidumbre”, confiesa el cantante sentado en el asiento de pasajero del coche. Cuando Santos le pregunta cuándo fue la última vez que se enamoró, el cantante admite: “Estoy enamorado en este momento, creo, solamente que no lo quiero aceptar. Me da miedo sufrir”.

El colombiano también habla del video musical de “Hey Ma” que grabó con Pitbull y Camila Cabello para el soundtrack de la película The Fate of the Furious. “Ha sido una unión espectacular”, dijo. El par termina cantando el tema “Idilio” de Willie Colón que J Balvin remata con un rap improvisado.