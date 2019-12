El triste adiós de Ricardo Montaner a su 'sobrino' Brunito, el niño de cinco años que padecía una enfermedad renal El pequeño falleció de un paro respiratorio que le sobrevino luego de una intervención quirúrgica. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Luchó hasta el último aliento pero el pequeño Bruno no pudo superar el paro respiratorio que sufrió tras su última operación y falleció la pasada tarde del miércoles. El chiquitín de cinco años sufría una enfermedad renal y aunque se encontraba en pleno tratamiento su cuerpito no pudo más. La noticia ha impactado al mundo entero, especialmente a Ricardo Montaner, quien se había entregado de lleno a este caso considerando a Bruno como su ‘sobrino'. En honor al angelito, el cantante venezolano ha compartido un conmovedor video donde ambos cantan juntos el tema “La Gloria de Dios” con una grandísima emoción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tampoco faltaron las palabras del artista, muy afectado por la marcha del pequeño. “Un profundo dolor, hicimos muchos planes para ti Brunito, pero Dios tenía uno mejor allá en los cielos, ahora ya no habrá trasplantes ni tardanzas, ni caras largas, ni filas eternas, no habrá medicinas ni dolor alguno… allí lucirás hermoso como ya eras, pero resplandeciente, entado en las faldas del padre eterno. Solo hasta pronto sobrino bello… te ama, tío Ricardo”, ha escrito. Un mensaje lleno de sentimiento al que han querido unirse otras personalidades como Carlos Ponce, Alejandro Sanz y Luis Fonsi, entre otros muchos. Descansa en paz angelito. Advertisement

