El trauma navideño que marcó a Ari Behn mucho antes del suicidio Ari Behn se quitó la vida el día de Navidad y no podemos dejar de recordar el trauma que sufrió de niño, aquella otra Navidad cuando tenía tan solo diez años. En Nochebuena, sus padres le anunciaron su inminente divorcio para casarse con sus mejores amigos en un "intercambio de parejas". Escritor y pintor, el polifacético artista y exmarido de la princesa Marta Luisa de Noruega padecía de una depresión crónica que le persiguió siempre. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Esta semana una tragedia sacudió al mundo el día de Navidad: la noticia de un desgarrador suicidio en el seno de la realeza. El escritor y pintor Ari Behn, exmarido de la princesa Marta Luisa de Noruega, se quitaba la vida y dejaba huérfanas de padre a tres hijas ya adolescentes. Image zoom Si bien las Navidades son las fechas más entrañables del año, también son las más duras para las personas que se encuentran tristes o solas. En el caso del yerno de los reyes de Noruega, el escritor padecía una depresión crónica que le persiguió toda la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom El hecho de que este fatídico suceso sucediera en Navidad, nos recuerda obligatoriamente el trauma de su infancia que se desató en Nochebuena cuando el pequeño Ari tenía solo diez años. En una entrevista que Ari Behn concediera a Vanity Fair, él mismo contó como sus padres, ambos profesores, le comunicaron que se iban a divorciar: “Mi madre se casó con su mejor amigo. Mi padre, a su vez, contrajo matrimonio con la exmujer de ese señor. Hicieron, literalmente, un intercambio de parejas. Y nos comunicaron su decisión el día de Nochebuena, porque consideraron que, como estábamos todos juntos, era un buen momento ”. Image zoom Si a cualquier hijo esa noticia le rompe el corazón, nos imaginamos el duro varapalo que supuso esa bomba en la infancia de este niño tan sensible, quien llegaría a ser después un polifacético artista muy reconocido. Image zoom En otra entrevista en televisión, Ari Behn ahondó un poco más en aquel suceso de la Navidad, mientras hablaba de su propio divorcio de la princesa Marta Luisa de Noruega: “Yo tuve que encargarme de mis hermanos, ya que mi padre desapareció. Es una situación que nunca hubiese querido que experimentaran mis hijas, pero es algo que les sucede a muchas personas”, trató de consolarse. Image zoom El funeral de Ari Behn se celebrará en la catedral de Oslo el día tres de enero a la una de la tarde. Un doloroso momento para los noruegos, que han quedado conmocionados ante este terrible suceso. Advertisement

