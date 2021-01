Close

Familia de El temerario Gustavo Ángel sufre dolorosa pérdida por culpa del coronavirus El cantante y su esposa Priscila están de luto por la muerte de dos familiares debido a la COVID-19. "No hay camas ni suficientes medicamentos". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con una imagen de una rosa negra y un mensaje lleno de dolor Priscila Ángel, esposa de El Temerario Gustavo Ángel, informaba de la triste partida de otro familiar por culpa del coronavirus. La cantante, que hace poco ya había perdido a un primo por culpa de la pandemia, ahora anunció la marcha de su tío debido a esta enfermedad que ha tocado de lleno a los suyos. "Nuevamente estamos de luto en mi familia (como en cientos de miles de familias en el mundo entero ) a causa de la COVID-19", escribía con gran pesar en su cuenta de Instagram. Priscila no solo hizo pública la marcha de su ser querido sino también la terrible situación que se viven en los centros médicos y hospitales de México a causa de los contagios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Por favor, cuídense, ya que al hacerlo cuidamos también a los demás, y recuerden que no hay camas ni suficientes medicamentos", añadió compungida para que se tome nota. La familia al completo recibía el año con una imagen muy solidaria de todos con su mascarilla. Con estas pérdidas familiares han comprobado de primera mano que el coronavirus mata y así han querido transmitirlo a sus seguidores.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Familia de El temerario Gustavo Ángel sufre dolorosa pérdida por culpa del coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.