El sexy mensaje de Paris Hilton a William Levy que ha disparado la temperatura en las redes La multimillonaria ha grabado un cariñoso y sensual video para felicitar al actor por su nueva película En brazos de un asesino. Así ha sido su dedicatoria. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este fin de semana ya está en las salas de cine En brazos de un asesino, la primera película como productor de William Levy, que también protagoniza. La acogida ha sido fabulosa y personalidades del medio han querido mandarle su más sincera felicitación, entre ellas, la mismísima Paris Hilton. La multimillonaria ha grabado un video de lo más cariñoso dirigido al cubano para felicitarle por la nueva cinta. La grabación ha sorprendido a los internautas por el nivel de cercanía y buen rollo. “¡Hola William! Estoy en el backstage del show y me acaban de contar sobre tu nueva película así que quería desearte lo mejor y desearte una feliz Navidad”, dijo en un tono de lo más sensual, muy Paris. La felicitación ya ha dado la vuelta a las redes pues nadie se hubiera imaginado que la empresaria le mandara un mensaje así de especial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todo un detatallazo por parte de Paris que parece ha molestado a algunos de los seguidores del actor que rápidamente han reaccionado con comentarios no precisamente muy positivos. “Creo que no le gustan las rubias”, “¿Y por qué no le manda decir eso con su esposa?”, “Esa huevina quiere sal”, dicen algunos. Sea como fuere, es de agradecer que alguien te dedique unas palabras tan bonitas en un momento tan importante. Nos unimos a esa felicitación deseando que la película sea todo un éxito. Advertisement

Close Share options

Close View image El sexy mensaje de Paris Hilton a William Levy que ha disparado la temperatura en las redes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.