Mr. Big de Sex and City se rapa la cabeza: ¡la reacción de Sarah Jessica Parker no tiene precio! El actor de 65 años sorprendió con su nuevo estilo de corte de pelo en tiempos de cuarentena. ¡Mira las reacciones que provocó! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El actor estadounidense Chris Noth, quien dio vida al galán Mr. Big en Sex and the City, tiene un nuevo look. Esta semana sorprendió a sus fanáticos al afeitarse la cabeza, lo que generó un largo número de reacción, incluida la de Sarah Jessica Parker, su pareja en la reconocida serie de HBO. Noth comentó en Instagram que “lidiar con el cabello era superfluo durante estos tiempos de cuarentena”. Ante el sorpresivo cambio de look del actor, Parker demostró que a pesar de los años, siguen siendo grandes amigos: “¿Por qué esperaste tanto tiempo?”, le preguntó al actor. Image zoom Instagram de Chris Noth Chris, quien recientemente se convirtió en padre, había colgado un video selfie hace unas semanas que ahora sirve como un referente del antes y después de su nuevo corte de pelo. El también actor de la serie de televisión Law and Order se convirtió en padre por segunda vez con su esposa Tara Wilson, de 37 años. a mediados de febrero. A través de sus redes sociales, Noth ha alentado a respetar la cuarentena, a permanecer en casa y a tener fortaleza. "En nombre de la policía de Nueva York, me gustaría pedirles que recuerden, como neoyorquinos, tenemos que distanciarnos socialmente, tenemos que permanecer adentro hasta que todo esto pase", dijo en un video en su cuenta de Instagram. La nueva tendencia de cortarse el pelo en casa sigue en aumento. Otras de las celebridades que lo han hecho son Cristiano Ronaldo, Maluma, Iker Casillas o Blake Shelton. Advertisement

Close Share options

Close View image Mr. Big de Sex and City se rapa la cabeza: ¡la reacción de Sarah Jessica Parker no tiene precio!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.