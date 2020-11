Close

Grettell Valdez pone fin al misterio que rodea a su esposo y explica qué está pasando "¿Y tu esposo dónde está?". Agobiada por la insistencia de sus seguidores, la actriz terminó confesando cómo están las cosas con su marido tras su escándalo legal en Suiza. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Totalmente curada del coronavirus, aunque todavía recuperando los olores y sabores, Grettell Valdez se animó e hizo un cuestionario para responder a las preguntas curiosas de sus fans en las redes. La cosa empezó con las cuestiones típicas que siempre quieren saber sobre qué come y cómo se cuida, pero conforme pasaba el tiempo el asunto empezó a tomar color y las preguntas se hicieron más personales. Hasta tal punto que sus seguidores quisieron conocer más de su situación con su esposo, con quien nunca la ven posar en las redes ni tampoco hablar. "¿Y tu esposo dónde está", le lanzaron así sin anestesia en Instagram. "Están muy preocupados por mi marido", contestó antes de dar una respuesta más tajante. "Ya me están divorciando, sigo casada y todo muy bien, como bien saben se lo he dicho en varias ocasiones, él trabaja en México y en Suiza, va y viene. Llega en un par de semanas, prometo sacarme fotos, a él no le gusta", respondió a quienes le insistían en por qué no le presume en sus redes. "Viene y aprovecho para estar con él, pero buen voy a subir fotos para los que están con el pendiente", prometió. Su pareja estuvo en el ojo del huracán este verano cuando saltó la noticia de que enfrentaba un proceso legal en Suiza. Un asunto que él aclaró y zanjó por medio de un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El porqué de tantas dudas y preguntas sobre su relación es la falta de imágenes románticas de ambos en redes, especialmente desde que el escándalo salió a la luz. Su único acompañante hasta ahora ha sido su hijo Santino con quien sí posa feliz de la vida. Con su respuesta deja claro que su segundo matrimonio va viento en popa y que no hay nada que temer. Ahora le toca demostrarlo con esa foto tan romántica que ha prometido a sus seguidores.

