Cómo le hace Kate Middleton para mantenerse tan delgada La coach de nutrición Louise Parker es la encargada el regimen alimenticio de la Duquesa de Cambridge. ¡Dale una mirada a su dieta diaria! Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ni duda cabe que con los años y la maternidad el cuerpo va cambiando y el metabolismo se va haciendo más lento. Y de eso no se salvan ni ricas ni famosas. Una que siempre ha mantenido su figura, a pesar de ser madre por partida triple, es Kate Middleton, esposa del príncipe William, segundo en línea al trono de Inglaterra. A sus 38 años su figura, garbo y elegancia son admirados en el mundo entero y ha sabido evolucionar de novia del nieto de la reina Isabel II, a consorte y madre sin perder la figura. ¿Cómo le ha hecho? La clave la tiene la coach de nutrición Louis Parker, encargada de diseñar el regimen alimenticio que sigue la duquesa y que se ha hecho famosa por el llamado "Método Louise Parker". Éste se basa en crear una rutina alimenticia basada en cinco comidas al día: dos principales y dos meriendas. Todas, ricas en proteínas y abundantes en vegetales, especialmente los vegetales crudos, que al parecer son favoritos de esta royal. Middleton, en un simpático momento, embarazada de su hijo menor, el príncipe George: Image zoom ALL Pix Press/The Grosby Group En tiempo récord, la duquesa recuperó su figura y puede seguir dándose el lujo de usar todo lo que hay en su armario sin importar el estilo o corte de la prenda: Image zoom Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Images Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Images Image zoom Louise Parker aboga por la comida fresca, libre de conservantes, colorantes o químicos: Y la doña comienza con el ejemplo en casa, enseñando a sus hijos a comer bien: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al igual que a su cuñada Meghan Markle, a la duquesa le fascina cocinar, aunque sus labores de palacio le dejan poco tiempo para consentir el paladar de sus hijitos, los príncipes George y Louis; y la princesa Charlotte. Así que deja las cosas en manos de cocineros y expertos en palacio para que preparen sus alimentos. Y en su día a día no pueden faltar el pollo asado, la ensalada de tabulé, los ceviches y los vegetales. ¿Su plato favorito? El curry, que aunque es tradicional de la India, es favorito de nobles plebeyos en el Reino Unido. Así que ¡a tomar nota!

Close Share options

Close View image Cómo le hace Kate Middleton para mantenerse tan delgada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.