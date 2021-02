Close

Regalos, sorpresas, encuentros románticos... ¡Así ha sido el San Valentín de los famosos! Cada uno a su estilo, pero sin perder el glamour y la originalidad, las celebridades han vuelto a ser de lo más ocurrentes en el Día del amor y la amistad. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay algo que el virus no puede arrebatar, es el amor. En el día de San Valentín, los amantes y amigos, famosos y anónimos, se han puesto manos a la obra para disfrutar de un día lleno de alegría y sorpresas. ¿Quién ha sido más original? Los hay para todos los gustos. Desde los que como Offset y Cardi B se han decantado por los regalos millonarios, hasta quienes han preferido cenita romántica con velas, corazones y dedicatoria de amor, como Adamari López y Toni Costa. Cada cual a su estilo, todos, de una forma u otra han sorprendido en las redes con su peculiar forma de gritarle su amor y amistad a su ser amado. Por un día, los perfiles de los famosos se han llenado de dedicatorias, poesías y fotos de enamorados que han hecho las delicias de sus seguidores. Especialmente románticos han sido Ricky Martin y su chico, Jwan Yosef, con un posado cargado de belleza y sensualidad. ¡A cada cual más atractivo! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y qué decir de Jennifer Lopez y su prometido Alex Rodriguez. Aunque su amor es una fiesta diaria, derrocharon sentimiento y ternura en este día tan señalado en el calendario. La cantante no pudo ocultar la emoción cuando vio el sorpresón de su amado. ¡Imposible no hacerlo! Tampoco faltaron las fotos de películas, de esas sacadas de los cuentos de hadas que son el vivo ejemplo del amor en mayúsculas. Joy Huerta y su mujer, Diana Atri, dejaron a sus seguidores sin palabras con una imagen de diez en este día tan especial. "Te amo sin control", escribió la cantante. Un amor que algunos prefirieron dedicarse a sí mismos, que es casi igual de importante que amar a los demás. Karol G pertenece a esta lista. La colombiana aprovechó el día para felicitarse por sus 30 primaveras recién cumplidas en las que estrena un look espectacular. ¿Y qué decir de los besos de Sebastián Rulli y Angelique Boyer? En realidad ellos no necesitan que sea este día para demostrarse su amor. Ellos son el amor en sí mismo y lo celebran a cada instante. Solos o emparejados, con regalos o sin ellos, siempre es una buena excusa celebrar el amor, especialmente en estos momentos tan complejos. Que este día esté repleto de sentimientos bonitos para todos y se extienda en los venideros. ¡Feliz San Valentín!

