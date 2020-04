¡El romántico reencuentro de Gabriel Soto e Irina Baeva después de días separados! La feliz pareja de enamorados ya se encuentra unida en su rincón favorito, Acapulco, después de unos días separados en plena crisis del coronavirus. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Han sido unos días difíciles para ambos. La alerta social por la llegada del coronavirus ha provocado una serie de medidas en todos los países afectados. La situación, que también afecta a México, pilló a Gabriel Soto al cuidado de sus pequeñas e Irina Baeva junto a su familia, así que tuvieron que estar separados unos días. Finalmente la feliz pareja de tortolitos vuelven a estar juntos y su encuentro no ha decepcionado. Las hijas del actor ya están con su mami, Geraldine Bazán, y los enamorados se encuentran disfrutando de su eterna luna de miel en la bellísima Bahía de Acapulco, su escondite favorito. Junto a una imagen de ambos del pasado, en Maho Beach, St Maarten, Irina ha compartido la emoción que siente de volver a estar junto a su amado, quien no ha tardado en hacerse eco de la preciosa fotografía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Donde sea, pero contigo, Gabriel Soto”, escribía la actriz de Soltero con hiijas. A partir de ahí, también ha mostrado sus clases de ejercicio online junto a la piscina y rodeada de este paraíso natural. Gabriel, que acaba de pasar unos días de ensueño con sus pequeñas Miranda y Elissa, también está practicando deporte en estos días de encierro. Momentos de reflexión de los que ha hecho cómplice a sus seguidores. “Lo que estamos viviendo, sin duda, creo yo, es el llamado para que ya despertemos como seres humanos. Para revivir donde pertenecemos. En la frecuencia del amor, el respeto, la compasión, la empatía, en dejar de juzgar, en ayudarnos y apoyarnos los unos a los otros, y en el agradecimiento”, ha escrito sincero. Advertisement

