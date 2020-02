El romántico mensaje de Ricky Martin a su marido: "Eres mi vida" El cantante ha declarado su amor a Jwan Yosef en un romántico mensaje en el día de los enamorados que reafirma la preciosa relación que tienen. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Da gusto verles siempre, sobre todo cuando están juntos. Ricky Martin y Jwan Yosef forman una de las parejas más bonitas y así lo hemos vuelto a comprobar con motivo del día de San Valentín. Los enamorados publicaban unas dedicatorias llenas de romanticismo que nos han llegado directo al corazón. Ambos elegían la misma fotografía para expresar sus bonitos sentimientos. Una imagen llena de complicidad y amor que ha enternecido a sus seguidores en redes. “Te quiero, te adoro”, le escribía Jwan a su marido junto a la hermosa instantánea de la parejita. Ricky no se quedaba atrás con sus palabras. “Te amo Jwano, eres mi vida”, le puso el intérprete. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de “Tiburones”, su nuevo trabajo, y su marido han formado una familia de ensueño y son todo un ejemplo de entrega, amor y felicidad. El artista se encuentra en medio de la promoción de su nuevo proyecto musical, pero siempre acompañado de su esposo y de sus hijos, su fuerza y motor en la vida. El corazón de Ricky es de su familia y, por supuesto, de Puerto Rico, su país del que está pendiente y al que siempre tiende su mano en situaciones complicadas como el daño producido por el clima. El artista no tiene problema en alzar su voz y pedir a los gobiernos una mejor y mayor implicación para ayudar a su pueblo. Una muestra más del gran corazón que tiene el cantante. ¡Gracias por tanto querido! Advertisement

