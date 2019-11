¡El rey Felipe y la reina Letizia rumbo a Cuba! Histórica primera visita de un monarca español a Cuba. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los Reyes de España volaron hoy a Cuba en un viaje histórico: el primer viaje oficial de un monarca español a la isla. Felipe y Letizia estarán los días doce y trece en La Habana donde tendrás diferentes encuentros con distintas personalidades, mientras que el catorce llegarán a la ciudad de Santiago, fundada en 1515 por el conquistador español Diego Velázquez de Cuéllar. Image zoom Se cree que esta es la primera vez que Felipe pisa Cuba, mientras que hay constancia de que Letizia estuvo allí con unos amigos en su época de estudiante. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los Reyes fueron despedidos con todos los honores en el aeropuerto de Madrid antes de subir al avión que les lleva al otro lado del océano. Mientras que en España ya prima el frío invernal y las primeras nieves, en Cuba la temperatura obligará a los Reyes a volver a vestirse de verano y hay una expectación tremenda por ver una vez más los estilismos de Doña Letizia. Image zoom Getty Images Para su largo vuelo de hoy, la Reina llegó al aeropuerto vestida de total black, con un pantalón muy ajustado, un suéter fino de cuello alto y unos zapatos con tacones de vértigo. Destacaba su favorecedor abrigo tipo blazer en blanco y negro de pata de gallo de la marca Uterqüe. Image zoom Aunque los padres de Felipe, Juan Carlos I y doña Sofía visitaron La Habana en 1999, el viaje no tuvo carácter oficial. Es por eso que este viaje hará historia. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image ¡El rey Felipe y la reina Letizia rumbo a Cuba!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.