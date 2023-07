Famoso cantante se enfrenta a Anuel AA: "Yo quiero pelear contigo. Tú no eres tigre" Las confesiones de Yailín donde señala al artista de golpearla embarazada, han provocado la ira de muchos, especialmente de este conocido artista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel y El rey del Norte Anuel y El rey del Norte | Credit: IG/El Rey del Norte Cuando parecía que la historia entre Yailín y Anuel AA había quedado en el olvido, se han destapado situaciones de su relación hasta ahora desconocidas. Ha sido su propia protagonista, la artista dominicana, quien lo ha confesado a corazón abierto a sus fans a través de sus redes sociales. Unos mensajes tan duros como desoladores donde señala cuál fue la actitud del artista con su hija Cattleya, recién nacida. Entre otras cosas, asegura que no le dio ni para pañales cuando más lo necesitaba. Una situación que se ha seguido desarrollando públicamente y a la que han reaccionado, a parte del cantante Tekashi, con quien Yailín acaba de trabajar, otro de los artistas más reconocidos del momento. Así se dirigía El Rey Del Norte a Anuel en varios mensajes escritos y hablados en su perfil de Instagram. "Yo acabo de ver las fotos, tú dándole a la menor, ¿tú le estabas dando a esa chamaquita preñada? ¿Tú le estabas dando trompones a Yailín preñada de tu hija?", empieza mirando a cámara. A partir de ese momento, llega su enfado. "Yo me quiero pelear contigo, tú eres un tonto, yo quiero pelear contigo, tú no eres tigre... ¡Pégame a mí así!", le dijo El Rey Del Norte, entre otras cosas. La respuesta de Anuel a esta y otras acusaciones ha sido inmediata. Para empezar, ha compartido artículos e informaciones de quien le llamó rata, Tekashi. En ellos se habla de los supuestos videos mostrando actos sexuales con una chica de 13 años en el pasado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y sobre quienes como El Rey Del Norte, cuestionan su trabajo y carrera, también ha compartido documentación en sus historias de Instagram. Anuel y Tekashi Anuel y Tekashi también enfrentados | Credit: IG/Anuel Anuel y El rey del Norte Anuel se defiende | Credit: IG/Anuel "Número uno desde antes de conocerte", aclaró Anuel con números y fechas. "Ahh, y "Bebé" la escribí yo, por eso no has vuelto a pegar un tema más nunca en tu vida", prosiguió. Esto pica y se extiende.

