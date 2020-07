¡Así trata Chiquis Rivera de curar a Lorenzo Méndez del coronavirus! El divertido video de la pareja, peleando frente a un helado de ajo, nos sacó las carcajadas... ¡No te lo pierdas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Entre tanta calamidad en este 2020, especialmente a causa de la pandemia del coronavirus, se agradece ver videos tan simpáticos como el que Chiquis Rivera colgó hoy en sus redes junto a su recién reconciliado esposo, Lorenzo Méndez. La hija de Jenni Rivera trató de alimentar a su querido marido con una pócima inventada en casa a base de helado de ajo, un gran aliado del sistema inmune según dicen los expertos, pero que no cura la COVID-19. La pareja dio positivo a la enfermedad hace unos días y este fue el chistoso clip que mostraron desde la cocina en el que Chiquis trata de reforzar el sistema inmunológico de su marido, muy a pesar de este. El fuerte sabor y olor del ajo es algo que todos conocemos y algo que al parecer repugna al cantante que no soportó ingerir el remedio. “Yo no huelo nada”, dijo su mujer que padece uno de los extraños síntomas de este virus, que afecta a los sentidos del gusto y el olfato. ¡Ella jugaba con ventaja! Como si fuera un niño chico, así trataba la artista de meter la cuchara a fuerzas en la boca de Lorenzo que gritaba asustado y con razón: “¡Pero si no hay cura para el coronavirus!”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Dice Lorenzo que huele a puro ajo, yo no huelo a nada” dijo ella tragándose felizmente una cucharada. Lo malo fue cuando le pidió a su esposo que le oliera el aliento y este salió huyendo despavorido como alma que lleva el diablo. Pero como buen esposo que quiere ganar méritos ante su amada, al final entró en razón y se tomó obediente otra cucharada, aunque salió corriendo por las arcadas que le provocaba el mejunje con el que Chiquis quería fortalecerle para no sucumbir ante la enfermedad.

