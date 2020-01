Daddy Yankee sorprende a su esposa Mireddys con este regalo y amoroso mensaje en su cumpleaños Daddy Yankee celebró por todo lo alto el cumpleaños de su 'jefa', su esposa Mireddys González. Mira lo que le regaló el reggaetonero y lo que dijo sobre la madre de sus hijos. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Daddy Yankee le dedicó un amoroso mensaje a su esposa Mireddys González por su cumpleaños. El reggaetonero compartió una foto navegando en su barco con la madre de sus hijos con la dedicatoria: “Todo jefe necesita una buena jefa”. “Felicidades a la jefa, muchas bendiciones”, le deseó su colega y compatriota Ozuna. “Totalmente de acuerdo, felicidades a la JEFA”, comentó Wisin. El intérprete de “Dura” lleva más de 20 años casado con González y siempre ha expresado que ella ha sido parte esencial de su éxito. La pareja también celebró Año Nuevo en una playa en Culebra junto a familiares y amigos como la cantante dominicana Natti Natasha. El Big Boss del reggaetón también le hizo un espléndido regalo a su amor. La cumpleañera compartió en Instagram una foto de un flamante Jeep que le obsequió con el mensaje: “Present, gracias baby.” SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mireddys ha acompañado al cantante incluso antes de la fama y viaja con él por el mundo, apoyándolo en muchos de sus shows y proyectos. “Lo más bello que yo tengo en mi vida es mi familia, sin duda alguna”, dijo el astro puertorriqueño a People en Español. “Mi esposa y mis hijos es mi tesoro, la razón por la cual trabajo día tras día para tratar de que ellos tengo una mejor vida, de hacer un legado para ellos, que no tengan las dificultades que yo he pasado en esta vida”. Advertisement

