El rapero Lil Pump atacado por una serpiente en plena grabación de un vídeo: ¡mira el video! Tremendo susto se llevó el rapero durante la grabación de su nuevo video cuando una serpiente le hizo saber con una mordida que no estaba de humor para que la molestaran. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tremendo susto se llevó el rapero Lil Pump al ser atacado por un “accesorio” exótico durante la grabación de su nuevo vídeo. El pasado jueves, el cantante de 19 años se encontraba grabando las escenas para el vídeo de uno de sus próximos temas cuando un aparente entrenador de animales le entregó una serpiente. El animal, al parecer, no estaba de humor y atacó al controversial intérprete. “Me acaba de morder una víbora, Qué ching…s”, escribió el rapero junto al vídeo del incidente en su cuenta de Instagram. “No puedes jod..r con las víboras. Espero no morir”. El incidente fue captado por uno de los presentes y muestra el momento en que el rapero grita tras sentir los colmillos de la víbora, que lo mordió en su mano izquierda. “Mira mi mano hermano”, dice Lil Pump en el vídeo mostrando la herida. “Esa mad..e me mordió a la mier..a”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aparentemente, la víbora estas de malas pulgas ese día, ya que según TMZ, también intentó atacar a otro miembro del equipo del rapero que trató de tocarla. Todo parece indicar que no pasó a mayores y se desconoce si el cantante recibió asistencia médica tras el incidente. Quizá Britney Spearsy Salma Hayek le puedan dar unos tips de cómo tratar a las serpientes para evitar este tipo de situaciones en un futuro, ya que ambas han bailado con temibles ofidios. Advertisement EDIT POST

