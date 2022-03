"¡El qué dirán mata los sueños!", Victoria Alonso, Celine Vázquez y Luz María Doria rompen esquemas en Poderosas Live! ¡Mujeres poderosas! La productora ejecutiva del programa de Univision, Luz María Doria, la vicepresidenta de producción de Marvel Studios, Victoria Alonso, y la vicepresidente de Public Affairs de Planned Parenthood, Celinda M. Vázquez, hablaron de sus experiencias y cómo llegaron a convertirse en mujeres que rompen barreras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante el panel 'Provocando el cambio: Mujeres valientes que rompen esquemas', liderado por la productora ejecutiva del programa de Univision, Luz María Doria, la vicepresidenta de producción de Marvel Studios, Victoria Alonso, y la vicepresidente de Public Affairs de Planned Parenthood, Celinda M. Vázquez, las ejecutivas hablaron de sus experiencias y cómo llegaron a convertirse en mujeres que rompen barreras. "El cielo puede ser el limite, pero cuando llegas al cielo hay otro límite. Hay que tener lugares a donde uno quiere llegar", aconsejó Alonso. "Me parece que lo importante son las barreras que nos creamos nosotros mismos. La sociedad y la cultura te ponen barreras, pero llega un momento en el que nosotros mismos nos ponemos esas barreras y lo importante es removerlas". El obstáculo es el miedo SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "El miedo es algo que de chiquitas nos inculcan. Te dicen 'no subas ahí que te vas a caer, mientras que a los niños les dicen 'anda más rápido, [qué bien] cómo subes'", narró Alonso. "Son formas muy diferentes y es importante acordarnos que eso no es real. Todos podemos subir y caernos, todos nos vamos a lastimar". Victoria Alonso, Celine Vazquez y Luz Maria Doria poderosas live people en espanol Credit: Ciro Gutiérrez Vazquez explicó que es importante rodearse de mujeres que tengas los mismos ideales y que apoyen el uno al otro. "Yo me paro en los hombros de muchas mujeres que vinieron antes de mi. Tengo una hija de nueve anos y quiero ser un modelo a seguir para ella y mi hijo". El miedo es una barrera "Yo no tengo miedo. A mí no me interesan las reglas o las estructuras. Las quisiera reventar y ponerles dinamita. Las reglas están basadas en el pensamiento de un grupo de personas y no todos somos iguales. Todos somos capaces, pero no todos somos iguales", indicó Alonso. Victoria Alonso Poderosas 2022 Victoria Alonso | Credit: Ciro Gutiérrez "El miedo es una barrera. Hay que ponerlo en una cajita, mirarlo todos los días, decirle buenos días y seguir adelante", finalizó.

