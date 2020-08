¡El Puma y su polémica respuesta! "¿Qué pasaría si tus hijas murieran mañana?" La rápida respuesta de José Luis Rodríguez al hablar del distanciamiento de sus hijas mayores, dejó a más de uno con la boca abierta... ¿Crees que exageran? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La vida es muy corta para andar peleados, aunque a veces se nos olvide incluso dentro de nuestros propios hogares. Bien dice el dicho, en todas las casas cuecen habas, y la familia del ídolo musical José Luis Rodríguez no es diferente al resto. Tristemente en el seno de su familia sí hay una discrepancia grave que parece no arreglarse con el tiempo y para la que no se vislumbra una solución: el distanciamiento que ya dura años entre El Puma y sus hijas mayores. Image zoom Ruben Martin Recientemente, Luz María Doria le preguntó al cantante acerca de este problema. Una fan quiso saber por qué el artista: “aplaza tanto la reconciliación con sus hijas, el conocer a su nieta. No conozco al señor, pero me causa curiosidad saber por qué alguien a quien Dios dio la oportunidad de seguir viviendo, no abre su corazón para amar y disfrutar de sus propias hijas”. Si bien la periodista se aproximó al tema con un tono positivo, comentando que estaba feliz de haberle escuchado decir “eso se va a arreglar”, fue directamente al grano: “Lo que no me gusta es, ¿qué pasa si Liliana se muere mañana y no hubo tiempo de hacer esas paces? ¿O Lilibeth o Galilea?”, le increpó poniendo al venezolano contra las cuerdas. La respuesta del intérprete dejó helada a la audiencia. “¡No pasa nada!” exclamó. Y añadió: “No pasa nada, nos vemos en el cielo”, aseguró para finalizar con una extraña risa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ese comentario en la boca de un padre no dejó a nadie indiferente: “No acostumbro participar en las redes sociales, pero este señor necesita un trasplante de cerebro, qué dureza de corazón”, escribió una mujer, entre otros muchos que lo desaprobaron en las redes. Mientras, el cantante continúa promocionando su libro “Para Qué Vivir”: “Es un libro que nace del momento más frágil de mi vida, donde vi la muerte de cerca y la Fe inquebrantable hizo el milagro de volverme a la vida. Aquí narro toda la travesía de la fibrosis pulmonar que casi me arrebata de este mundo. El apoyo de mi familia, los “amigos” que se fueron, los momentos más oscuros, y esa gente que nunca se separó de mi lado”, escribió el famoso cantante.

