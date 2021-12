El productor boricua Flow La Movie y su familia mueren en accidente aéreo Los pasajeros y tripulación que viajaban con Flow La Movie perdieron la vida. Aquí todos los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La tarde de este miércoles 15 de diciembre, el vuelo privado de Helidosa Aviation Group que se accidentó mientras viajaba del aeropuerto El Higüero, en Santo Domingo Norte, República Dominicana, con destino a Orlando, Florida en Estados Unidos. En el interior de la aeronave iban seis pasajeros y tres tripulantes, incluyendo dos menores de edad, uno de cuatro años y otro de 13 años; todos ellos murieron. La empresa mencionó, en un comunicado que dio a conocer en su cuenta de Instagram, que los pasajeros eran el productor José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow La Movie, su esposa de 31 años, Debbie Von Jiménez García; así como, el hijo de ambos, Jayden Hernández, de cuatro años. Otro familiar del productor musical de 36 años que falleció fue Keilyan Hernández Pena, de 21 años. También perdieron la vida Yeilianys Jeishlimar Meléndez, de 18 años, y el menor Jesiel Yabdiel Silva, de 13. Los pilotos fueron Luis Alberto Eljuri Tancredi, de 47 años, y Víctor Emilio Herrera, de 32. Además, se menciona que la joven de 26 años Verónica Estrella, quien se debutaba como azafata, también feneció. Flow La Movie Credit: Flow La Movie Instagram De acuerdo con los reportes oficiales, que han sido reproducidos por diversos medios de comunicación, se menciona que el transporte aéreo despegó con una falla y cuando intentó aterrizar en las pistas de las Américas, 16 minutos después, se produjo el incidente fatal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El músico puertorriqueño es responsable de la consolidación de figuras como Nio Garcia, Casper Magico, y D.Ozi. También, fue el autor del tema "Te Bote" que se convirtió en un hit mundial y que es interpretado por Bad Bunny y Ozuna. Fue productor de otras canciones del género urbano que se alcanzaron la cima del éxito, tales como "La Jeepeta" y "Wow Remix", por mencionar solo algunas. Por el momento, se desconoce cuándo y cómo se llevarán a cabo los funerales de Flow La Movie y su familia.

