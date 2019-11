El príncipe William y Kate Middleton enfrentan a locutor por criticar a la princesa Charlotte Greg James comentó sobre unas imágenes que muestran a Charlotte llegando con mamá y papá saludando a su nuevo director con un apretón de manos. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El locutor de radio Greg James podría estar en la lista negra de la familia real en este momento, luego de que el príncipe William y Kate Middleton tuvieron una "charla" con él sobre una broma que hizo sobre la princesa Charlotte en vivo. En septiembre, Charlotte, de 4 años, fue fotografiada en su primer día en la escuela, cuando comenzó en la clase de recepción en la misma escuela que su hermano mayor, el príncipe George. Las imágenes muestran a Charlotte, llegando con mamá y papá saludando a su nuevo director con un apretón de manos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando salieron las fotos, Greg James de BBC Radio 1 hizo una broma al aire sobre lo elegante que debe ser la escuela para que los alumnos den la mano a los maestros. "¿Quién demonios le da la mano a su maestra el primer día?", Greg dijo. "En mis días no era así. Estabas contento si recibías una sonrisa". Para poca fortuna del comunicador, William y Kate, escucharon su programa. En declaraciones al Mirror, Greg reveló cómo los duques de Cambridge mencionaron el ‘incidente' cuando fue invitado a reunirse con ellos en el Palacio de Kensington unas semanas después. "Estaban escuchando la mañana en que Charlotte fue a la escuela", dijo James a la publicación. "Dijeron: ‘Estábamos escuchando en la mañana del primer día de la pequeña Charlotte, y queremos hablar contigo sobre el apretón de manos […]'", compartió. Image zoom (Photo by Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images) "Yo dije: ‘¡Oh Dios, no!' Me habían escuchado decir que esta escuela era tan elegante que tenían que darle la mano a su maestra todos los días". Por suerte no pasó a mayores y el locutor no cree que el incidente dañe su reputación. "Estoy seguro de que todo está absolutamente bien", dijo al periódico. Advertisement

