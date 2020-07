¿Cuál fue el regalo incómodo del príncipe William a Kate Middleton? El príncipe William sabe perfectamente el regalo que hay que evitar cuando empiezas una relación. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Elegir el obsequio perfecto no resultó tarea fácil para el príncipe William, que puso todo su empeño en agradar a su pareja, Kate Middleton, con un peculiar e inesperado objeto. Pero, ¿qué le regalas a alguien que aparentemente lo tiene todo? Durante una entrevista con el exfutbolista Peter Crouch, el príncipe confesó que al inicio de su relación, un par de binoculares parecía el regalo perfecto para su ahora esposa. Pronto descubrió su gran error. “Eso fue muy temprano en la relación. Los envolví. Estaban realmente bonitos. Intentaba convencerme de ello. Decía: ‘Pero estos son realmente maravillosos, ¡mira qué tan lejos puedes ver!' Ella me miraba como ‘son binoculares, ¿qué pasa?’”, dijo William. “No me fue nada bien. Honestamente, no tenía idea de por qué le había comprado unos binoculares”. Image zoom Samir Hussein/WireImage El motivo de la charla del príncipe con el exdeportista fue la campaña Heads Upa favor de la salud mental que encabeza el nieto de la reina Isabel y que formará parte del nombre oficial de la final de la copa de fútbol inglesa, Heads Up FA Cup Final, que este fin de semana disputarán los equipos del Arsenal y Chelsea en el estado de Wembley, en Londres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Instagram/ Como fanático del fútbol, William no pudo evitar confesar su deseo de que su hijo, el pequeño Príncipe George, de 7 años, se convierta en un excelente goleador para los Aston Villa, su equipo favorito. “Definitivamente creo que puede [serlo]. Creo que puede ser su líder goleador de todos los tiempos. No veo razón por la que no. Sería fantástico”, dijo el orgulloso padre. Image zoom Instagram/@kensingtonroyal William espera que el pequeño príncipe goce de ver a su equipo favorito tanto como él lo ha hecho en los últimos 20 años. “Intento no persuadirlo de ser un fanático del Villa, lo estoy dejando elegir su propio camino”, comentó.

