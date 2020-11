Close

El príncipe William hace una íntima confesión y pide la ayuda de un experto El príncipe William tiene un nuevo propósito: ponerse en forma luego de la cuarentena. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El confinamiento debido al coronavirus ha llevado a muchos a abrir con más frecuencia el refrigerador y la realeza no es la excepción. Durante una cálida charla cibernética con militares con motivo del Día del Recuerdo que se celebra en Reino Unido, el príncipe William confesó que la cuarentena ha tenido sus efectos en su usual espigada figura. Con el humor que lo caracteriza — pero que pocas veces deja ver — el heredero al trono confesó entre risas que está más que listo para una dura rutina de ejercicios que lo ayude a recuperar su talla, mientras su país se prepara para un segundo confinamiento, según People. “Creo que después de varios confinamientos necesitaré tus conocimientos de entrenamiento físico que me ayuden a ponerme en forma nuevamente”, bromeó el príncipe con el instructor Damon Bell, que se encontraba a bordo del buque HMS Montrose en el Golfo Pérsico. Image zoom Credit: Kensington Palace via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bell, por su parte le respondió que está dispuesto a darle una mano. “Siempre al otro lado de una llamada por zoom señor, cuando esté listo”, respondió el instructor. Esta no es la primera vez que el William habla sobre el efecto de la cuarentena en su físico. Anteriormente, el príncipe de 38 años habló de lo que el confinamiento haría a su cintura y a la de toda la nación. “Creo que todos hemos comido muchos pasteles y chocolates”, bromeó durante una visita a una pastelería. Image zoom Credit: John Stillwell - PA Images/PA Images via Getty Images Pero William, quien recientemente reveló que padeció COVID-19 en abril, aseguró que se mantuvo en forma gracias a que salió a correr para apoyar un maratón virtual que usualmente se lleva a cabo en Kenya. Broma aparte, William no dejó pasar la oportunidad para saludar a las tropas y agradecerles su labor. “Espero que sepan que estamos pensando en todos ustedes y la importancia del trabajo que están realizando, y que todos estamos realmente agradecidos. Espero que en este domingo de conmemoración, podamos recordarle a la gente lo comprometidos y determinados y brillantes que son las gentes que tenemos en nuestras fuerzas armadas alrededor del mundo”, expresó.

