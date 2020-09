El príncipe William se muestra feliz con el regreso a clases de los pequeños George y Charlotte El príncipe William, ahora que sus hijos vuelven a la escuela, confesó que el confinamiento por la pandemia se ha hecho interminable. "Han sido cinco meses muy largos", dijo. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El príncipe William y su esposa Kate Middleton sufrieron como todos los padres el estrés de tener a sus pequeños en casa por largos meses debido al aislamiento por la pandemia, así que el regreso a clases ha resultado un alivio. El pequeño George, de 7 años, y su hermana Charlotte, de 5, habían seguido con su educación en casa, como millones de niños alrededor del mundo, con la ayuda ocasionalmente de sus famosos padres, quienes mudaron a la familia a su residencia de campo en Norfolk, Inglaterra, para pasar la mayor parte del verano. “Creo que todo padre está respirando un suspiro de alivio, ya que empezó la escuela de nuevo”, expresó esta semana el príncipe en una visita oficial sorpresa a Belfast, Irlanda, según People. “Cinco meses, han sido maravillosos, pero han sido unos cinco meses muy largos”. Image zoom Comic Relief/BBC Children in Need/Comic Relief via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este año, el príncipe George cursará su tercer grado de primaria en la escuela Thomas’ Battersea, que se encuentra a unos cuatro millas del palacio Kensington, donde vive su familia. La pequeña Charlotte, por su parte, empezará su primer año de primaria, luego de haber terminado la guardería. Su hermanito, el príncipe Louis, está supuesto a asistir a una guardería en los próximos meses. Desde el confinamiento, los hermanitos han participado en algunos de los actos oficiales de sus padres. Además, visitaron a su abuela, la reina Elizabeth, en su residencia en Escocia antes de retomar sus deberes escolares.

