¡El príncipe William cocina para impresionar a Kate Middleton! Durante su época de estudiantes en la prestigiosa universidad de St Andrews, William se esmeraba para conquistar a Kate a través de la cocina, asegura ahora la duquesa de Cambridge. ¡A la vista está que lo logró! 

Estamos ansiosos por ver a los duques de Cambridge en el show de cocina que se emite hoy en la BBC en el especial de Navidad de la famosa Mary Berry. Durante la grabación del mismo, esto es lo que Kate le reveló a la conocida presentadora: "Cuando ambos éramos estudiantes en la Universidad, solía cocinarme varios platillos, aunque creo que lo hacía para impresionarme", bromeó Kate. "Me preparaba cosas como espagueti boloñesa". 

"Ya no suele hacerlo, aunque se le dan genial los desayunos", aseguró la esposa de William. La duquesa de Cambridge también confesó que a su hija le encantan las papas y el pequeñín, Louis, es fan de la remolacha. 

"Fueron muy competitivos y no perdieron de vista las creaciones del otro mientras cocinaban las suyas. Son una pareja estupenda", aseguró Mary Berry a los medios británicos al terminar el rodaje con Kate y William. 

Mary Berry, todo un ídolo televisivo por su legendario programa de cocina, fue nombrada Comendadora de la Orden del Imperio Británico por sus servicios al arte culinario de Reino Unido en 2012. 

La historia de Kate es un cuento de hadas. Conoció al príncipe cuando los dos estudiaban en la prestigiosa University of St Andrews. El 16 de noviembre de 2010 Clarence House anunció que estaban comprometidos. Se casaron en Londres el 29 de abril de 2011, en la abadía de Westminster. 

La pareja tiene ya tres hijos y no se descarta que tengan más en un futuro próximo. De momento y por orden cronológico los nombres de los pequeños príncipes son Jorge, Carlota y Luis.

