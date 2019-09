¡Mira cómo se parece Archie a su padre, el Príncipe Harry! By Lena Hansen ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Es increíble el parecido entre el Príncipe Harry y su bebé Archie. ¡Mira las fotos! Empezar galería ¿QUIÉN ES QUIÉN? Image zoom Pool/Samir Hussein/WireImage; Tim Graham Photo Library via Getty Images Archie, el adorable bebé de Meghan Markle y el Príncipe Harry es tan parecido a su famoso papá que es difícil diferenciarlos. Advertisement Advertisement EL BEBÉ SUSSEX Image zoom (Photo by Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images) El mundo entero celebró la llegada al mundo del pequeño Archie Harrison Mountbatten-Windsor el pasado 6 de mayo. LA INOLVIDABLE DIANA Image zoom (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images) Aquí vemos a Harry recién nacido en los brazos de su madre, la fallecida Princesa Diana de Gales. Advertisement CUENTA EL CHISTE Image zoom (Photo by Pool/Samir Hussein/WireImage) Sin duda Archie o su papá hicieron algo muy chistoso para que Meghan Markle soltara esta carcajada. BEBÉ VIAJERO Image zoom (Photo by Terry Fincher/Princess Diana Archive/Getty Images) La Princesa Diana y su hijo Harry en el aereopuerto de Escocia en 1986. EL PRINCIPITO Image zoom (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images) El Príncipe Harry, aquí de un año, y su padre Carlos en el palacio de Kensington. Advertisement Advertisement Advertisement AMOR DE MADRE Image zoom (Photo by Archivio Apg/Mondadori Portfolio via Getty Images) Una siempre elegante y amorosa Diana con su bebé Harry en Italia en 1985. HERMOSA FAMILIA Image zoom (Photo by Toby Melville - Pool/Getty Images) Los Duques de Sussex presentaron a su bebé durante su gira por Sudáfrica. LINDOS RECUERDOS Image zoom (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images) Aquí vemos a Harry muy abrigadito bajándose de un avión con su madre en 1985. Advertisement Advertisement Advertisement PAPÁ PRIMERIZO Image zoom (Photo by Toby Melville/Pool/Samir Hussein/WireImage) Meghan Markle aseguró que su esposo, el Príncipe Harry, es “el mejor papá”. Debe estar muy orgulloso de lo mucho que se parece su hijo Archie a él. ¡Son dos gotas de agua! Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

