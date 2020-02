El príncipe Harry pierde su primera batalla contra los tabloides británicos No son buenas noticias para los duques de Sussex y su lucha contra el acoso. Meghan y Harry levantaron una queja contra uno de los medios que a su juicio hizo una nota acerca de ellos con un titular tendencioso y perdieron. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No es una alegría para los duques de Sussex: Harry pierde la primera batalla contra los tabloides británicos. El pasado mes de abril, Harry y Meghan publicaron en su cuenta de instagram unas fotos de su viaje a Malawi con motivo del Día de la Tierra. En ellas se retrataban una serie de animales en peligro de extinción. El medio británico afirmó en una nota que en las fotos no podía advertirse la crueldad a la que se sometía a los animales y que éstas no mostraban la historia completa, en especial la última foto: la del elefante. También se quejaba de que los royals “tuvieron cuidado de no explicar las circunstancias en que se tomaron las fotos” y que no se viera la realidad de la imagen editada, en la que el animal tenía las patas traseras atadas y estaba drogado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom El equipo legal del príncipe Harry levantó una queja ante el artículo frente al Independent Press Standards Organization por la nota y un titular, a su juicio, tendencioso: “Drogado y Atado. Lo que Harry No te Dijo Acerca de Esas Impresionantes Fotos de la Vida Salvaje”. Los reguladores británicos de la prensa llegaron a la conclusión de que la publicación no le falló al artículo 1 del código de la profesión: “la prensa debe tener cuidado de no publicar información o imágenes inexactas, imprecisas o distorsionadas”. Recientemente, los duques de Sussex también amenazaron con emprender una nueva batalla contra los paparazzi que les acosan incluso en Canadá, donde la pareja buscó refugio desde su sonada salida de Inglaterra y su renuncia a ser miembros de la realeza. Advertisement

