El príncipe Harry finalmente habló con su hermano y su padre tras su explosiva entrevista con Oprah Winfrey La presentadora Gayle King aseguró que los príncipes Harry, William y Charles hablaron el pasado fin de semana pero no lograron sanar sus heridas: “Esas conversaciones no fueron productivas”. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de la reveladora entrevista que protagonizaran el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle con Oprah Winfrey, los varones de la familia real británica finalmente lograron conversar y abordar los explosivos temas que salieron a relucir sobre su fracturada relación. La presentadora Gayle King, amiga de Winfrey, reveló en su programa CBS This Morning que Harry se comunicó con su hermano William y su padre, el príncipe Carlos, durante el pasado fin de semana. "Bueno, no intento dar una noticia de última hora, pero los llamé [a Harry y Meghan] parar ver cómo se sentían, y es verdad, Harry ha hablado con su hermano y con su padre también", dijo King durante la transmisión del programa. "Lo que me dijeron es que esas conversaciones no fueron productivas. Pero están contentos que, por lo menos, ya iniciaron una conversación. Creo que lo que aún les molesta es que el palacio continúa diciendo que quieren tratar [el tema] de manera privada, pero ellos sienten que aún están saliendo estas historias falsas que son verdaderamente despectivas hacia Meghan". King aseguró que, por el momento, ningún miembro de la familia del príncipe Harry ha hablado con Meghan —y que la pareja lo único que quiere es pasar la página y sanar la relación. "Nadie en la familia real ha hablado con Meghan aún. Creo que les frustra ver que es una conversación racial sobre la familia real cuando lo único que han querido es que [la familia] intervenga y le ponga un alto a la prensa sobre las historias falsas, injustas e incorrectas que definitivamente contienen una inclinación racial", comentó King. "Y hasta que puedan aceptar eso, creo que será difícil seguir adelante. Pero ambos quieren seguir adelante y quieren [que haya] sanación en esta familia. Al final del día, esa es la familia de Harry". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta conversación se da una semana después de que la duquesa de Sussex asegurara a Winfrey en una entrevista que le ha dado la vuelta al mundo que a su hijo Archie le fue negado el título de príncipe y la protección de la monarquía. "Hubo preocupación y conversaciones sobre cuán oscura su piel podría ser cuando naciera", reveló Meghan durante la entrevista, que también contó con la participación de su esposo, el 7 de marzo. Prince Charles, Prince William, and Prince Harry Image zoom Credit: Chris Jackson/Getty Images Seguidamente, William abordó el tema brevemente durante un evento público que realizó junto a su esposa, Kate Middleton. Cuestionado por la prensa británica sobre el tema, el príncipe William negó que la familia real británica fuera racista. "Para nada somos una familia racista", respondió el pasado viernes. Por su parte, King defendió a Markle y aseguró que la exactriz tiene cómo comprobar todo lo que reveló durante la entrevista. "Sabes, ella es una mujer muy dulce y bondadosa. Y tal como lo digo, Meghan tiene documentos para respaldar todo lo que dijo en la entrevista con Oprah. Todo", expresó. Prince Philip Image zoom Credit: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP via Getty Images Por el momento, el palacio y la Reina Isabel están enfocados en el regreso a casa del príncipe Felipe, quien estuvo hospitalizado alrededor de un mes. "El duque de Edimburgo ha sido dado de alta hoy del Hospital King Edward VII y ha regresado al palacio de Windsor, luego de su tratamiento debido a una infección y un exitoso procedimiento [para tratar] una condición preexistente", expresó el palacio a través de un comunicado. El abuelo de William y Harry fue hospitalizado el 16 de febrero para tratar una condición preexistente del corazón. La familia celebrará su cumpleaños número 100 el próximo 10 de junio.

