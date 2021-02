Close

El príncipe Harry confiesa que vivía en un ambiente "tóxico" en el Reino Unido El nieto de la reina Isabel se mostró como nunca en una entrevista para el programa Late Late Show (CBS) de James Corden, con el que habló abiertamente de su nueva vida. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El príncipe Harry mostró su lado cómico y alegre, y habló sin tapujos de su relación con la familia real, su matrimonio con Meghan Markle y la decisión de abandonar el Reino Unido. En entrevista con el presentador del programa Late Late Show (CBS), su compatriota James Corden, Harry reveló que la vida bajo la lupa de los paparazzi estaba afectando su salud mental. "Había un ambiente muy difícil, creo que mucha gente lo vio. Todos sabemos cómo puede ser la prensa británica, y estaban destruyendo mi salud mental", confesó Harry al presentador, reportó la cadena ABC. "Pensé, 'esto es tóxico', así que hice lo que cualquier esposo y padre harían, por lo que, necesitaba sacar a mi familia de ahí". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images No obstante, el príncipe aseguró que nunca abandonó a su familia ni a sus compatriotas y que contrario a lo que se ha reportado, siempre estará dispuesto a ayudar y servir a los británicos. "Nunca nos alejamos. Y en lo que a mí respecta, cualquier decisión que se tome de aquella parte [la Casa Real británica], jamás me alejaré", comentó. Image zoom Credit: Neil Mockford/GC Images Además, aseguró que su decisión de dejar su país natal fue para dar un paso al lado, más que abandonar sus roles y deberes. "Siempre voy a contribuir…. mi vida es el servicio público, así que donde sea que esté en el mundo, va a ser la misma [vida]", dijo. A pesar de la polémica con la familia real británica, Harry aseguró que se mantiene en contacto con la reina Elizabeth, de 94 años, y su esposo Philip, de 99, y que sus abuelos han visto crecer a su primogénito Archie gracias a la tecnología. "Mis abuelos hacen [llamadas] de Zoom", reveló. "Ambos han visto a Archie correr por doquier". Image zoom Credit: Chris Jackson/Chris Jackson/Getty Images Harry habló de íntimos momentos de su noviazgo con Meghan y del regalo de Navidad que la familia recibió de parte de la reina. "Mi abuela nos preguntó que qué quería Archie para Navidad, y Meg dijo una máquina para hacer waffles. Nos envió una para Archie. Así que el desayuno ahora, Meg hace un rico mix orgánico en la máquina para hacer waffles", dijo. "Un poco de yogurt, un poco de mermelada arriba. Ni siquiera sé si eso es correcto. Un poco de [fruta], quizá miel". El pasado mes de enero, a través de un comunicado, se confirmó que los duques de Sussex renunciaron a sus roles y títulos de realeza de forma definitiva. Actualmente residen en Montecito, CA, y se encuentran en la espera de su segundo hijo.

