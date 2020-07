¡El príncipe Carlos en shock frente a un súbdito que se desmayó a sus pies! En un video que se ha vuelto viral, un hombre se desploma mientras charla con el hijo de la Reina Isabel. ¡Te lo mostramos! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El dramático momento sucedió hoy durante una visita de los duques de Cornualles al centro de distribución de Asda en la ciudad de Bristol. Un trabajador del lugar comenzó a tambalearse mientras conversaba con el príncipe Carlos y cayó rendido a sus pies, literalmente, con una forma de desplomarse que dejó en shock al hijo de la reina Isabel. Image zoom IG The Royal Family Haciendo gala de la flema británica, el heredero al trono de Inglaterra se mantuvo en su lugar en todo momento ante el imprevisto, observando la escena mientras algunas personas acudían a socorrer al desmayado, quien rápidamente se recuperó del susto y ahora pasará a la posteridad con este video que ha dado la vuelta al mundo: Durante la visita del príncipe de Inglaterra y su esposa, Camilla Parker, los miembros de la realeza querían agradecer a los empleados que habían arriesgado su salud para que no faltara la comida en los supermercados a causa de la pandemia de la COVID-19. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Antes de que Camilla y Carlos develaran una placa conmemorativa de su visita, el príncipe charló animadamente con la víctima del desmayo, una vez completamente recuperado del susto que le ha hecho instantáneamente famoso, de la noche a la mañana, cobrando un protagonismo que no dudamos le perseguirá hasta la tumba entre sus familiares y amigos. A partir de hoy, lo quiera o no, será para siempre el hombre que se desmayó, cayendo como una pluma, en presencia del heredero de la corona de Inglaterra. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image ¡El príncipe Carlos en shock frente a un súbdito que se desmayó a sus pies!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.