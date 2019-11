¿El príncipe cansado? ¡El truco de William que todos compartimos! Compaginar sus obligaciones de príncipe y papá le dejan agotado. William recurre al viejo truco que todos compartimos alguna vez y así se lo dejo saber a Eric Clapton en un reciente encuentro. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En un reciente encuentro del príncipe William con el cantante Eric Clapton, se dio una conversación de lo más simpática y distendida, a juzgar por las fotos que ilustran el momento. Image zoom Getty Images Durante estos instantes relajados en la celebración del treinta aniversario de la organización solidaria Air Ambulance Charity en Londres, Eric Clapton le preguntó al príncipe William cómo le iban las cosas y a qué se dedicaba últimamente. Image zoom Getty Images Como es de esperar, un papá de tres hijos, que trabaja sin descanso y viaja con mucha frecuencia, el príncipe William confesó estar cansado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Palacio de Kensington/Instagram También añadió el truco que utiliza para superar el cansancio, ¡dormir siempre que puede! Cada vez que tiene un rato disponible, William se echa una siesta como Dios manda y ese es ahora su pasatiempo favorito, ya que con los tres niños apenas tiene tiempo para nada más. Image zoom Kensington Palace/Instagram “Estoy feliz de dar la bienvenida a mi hermano al Club de los Faltos de Sueño“, bromeó para felicitar a su hermano Harry cuando nació su pequeño Archie hace ahora apróximadamente seis meses… William y Kate son los papás orgullosos de tres niños, George, Charlotte y Louis. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image ¿El príncipe cansado? ¡El truco de William que todos compartimos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.