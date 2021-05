Harry ya no esconde su amargura: afirma que desde hace "años" quería liberarse; compara la vida real con "un zoológico" ¡No se queda con las ganas! El hijo del príncipe Carlos carga contra la familia real en impactantes revelaciones hechas durante el pódcast de Dax Shepard. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El príncipe Harry ya no esconde su amargura sobre su vida en el seno de la familia real británica. Y en su reciente participación durante el popular pódcast del conductor Dax Shepard, el marido de Meghan Markle ha dejado claro nuevamente que no piensa quedarse callado a la hora de contar su verdad. Hablando sobre el tema de la salud mental -que por años ha sido una de sus cruzadas principales- en el pódcast Armchair Expert, el hijo del príncipe Carlos de Inglaterra y la desaparecida Diana de Gales habló sin tapujos diciendo que desde sus 20 años ha rechazado la vida de royal y que la vida dentro del palacio de Buckingham era como estar dentro de The Truman Show (1998) -la surreal cinta encabezada por Jim Carrey donde su protagonista descubre que su vida es una película dentro de set de grabación donde todos son actores y son vigilados todo el tiempo. Ya para no dejar títere con cabeza, el futuro padre de 36 años comparó su vida en palacio con habitar dentro "de un zoológico". "A principios de mis veintes era como que, yo no quería este trabajo [pensaba] yo no quiero estar aquí, yo no quiero hacer esto", exclamó Harry. principe harry podcast de Dax Shepard Credit: IG/daxshepard 'He visto lo que hay detrás del telón, he visto el modelo del negocio [de la Corona británica] y he visto como funcionan las cosas", prosiguió el hermano del príncipe William en su estocada. "Y no quiero ser parte de esto". Dax Shepard, Monica Padman y el príncipe Harry Credit: IG/DaxShepard Harry fue captado a principios de abril pasado en plan relajado y jugando con uno de sus perros en la playa. El pelirrojo afirma que viviendo en Los Ángeles puede sentirse "distinto". "Mis hombros se han relajado", afirma. Principe Harry en California Credit: Mega/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pelirrojo también mandó una directa muy directa a su padre al hacer referencia a la familia que está formando con Meghan, lejos de palacio, en California. "Sé que [mi padre] está conectado con sus padres; que él me trató de la forma en que lo trataron a él", dijo Harry. "Entonces, ¿cómo puedo cambiar eso para mis propios hijos?". A pesar de los pesares, el pelirrojo afirmó que su mudanza le ha traído un descanso y una paz renovados. "Al vivir aquí [en Los Ángeles] ahora ya puedo levantar mi cabeza y sentirme distinto. Mis hombros se han relajado y también los de ellos. Se pude caminar sintiéndote un poco más libre. Puedo llevar a [mi hijo] Archie en la parte trasera de mi bicicleta. Yo nunca hubiese tenido la oportunidad de hacer eso [en Inglaterra]".

