El presentador Mario Andrés Moreno, esposo de Bárbara Bermudo, rompe el silencio tras vencer el coronavirus El reconocido periodista colombiano, esposo de la presentadora puertorriqueña Bárbara Bermudo, fue hospitalizado tras sufrir neumonía y cuenta cómo fue su odisea. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mario Andrés Moreno está celebrando en casa con su esposa Bárbara Bermudo tras haber ganado la batalla contra el coronavirus. El presentador colombiano fue hospitalizado en Miami tras sufrir neumonía y compartió un video en Instagram contando la odisea que vivió y agradeciendo haber sobrepasado esta crisis de salud. "Gracias a Dios he superado esta prueba", escribió. "Gracias inmensas por los buenos deseos y los miles y miles de saludos a través de mi Bárbara Bermudo, los he leído todos y me han sacado lágrimas de felicidad, de poder contar esta historia mientras he perdido amigos, colegas y conocidos por esta malvado virus". En el video, el periodista ayuda a crear conciencia sobre esta enfermedad que ya ha cobrado más de 500,000 vidas en Estados Unidos. "Quiero enviarles un mensaje que pueda hacer la diferencia entre un diagnóstico temprano y una condición que se puede complicar". Image zoom Credit: Instagram/ Barbara Bermudo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El presentador de Mega TV confiesa que sintió miedo. "Después de estar trabajando un año entero, hablando de COVID, de todo lo que los médicos han tenido que aprender en el camino sobre esta enfermedad, me empecé a sentir mal después de unos días de estar trabajando sin descanso. Empecé a sentir falta de respiración, un poco de frío en el pecho en los estudios. Decidí venir al médico por prevención y me llevé la gran sorpresa de que tenía neumonía. Una vez que te ingresan, empieza el temor, empiezan las dudas, el miedo a lo desconocido". Afortunadamente, Moreno ya fue dado de alta tras recuperar sus niveles de oxígeno y ahora seguirá su tratamiento desde casa. "Te amo con todo mi amor. Dios es bueno y misericordioso. Tu ministerio es grande porque el Señor te tiene para grandes cosas", escribió Bermudo sobre su esposo. "Gracias a todos por sus mensajes de amor, que afortunados somos de contar con una maravillosa comunidad aquí en nuestras redes. Los queremos mucho".

