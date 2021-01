Close

El periodista Larry King, de 87 años, ha sido hospitalizado debido al coronavirus Según CNN, el comunicador fue ingresado en un centro médico en Los Ángeles. Larry superó un derrame cerebral muy grave en 2019. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este sábado se daba a conocer que el prestigioso presentador Larry King era hospitalizado tras el contagio de coronavirus. Así lo confirmaron su canal CNN y Roger Friedman, de Showbiz411. El conductor de The Larry King Now, de 87 años, ha estado enfermo durante 10 días y permanece aislado, sin poder recibir visitas de su exmujer, Shawn King, ni sus hijos, Cannon y Chance King, reporta PEOPLE. "Larry ha enfrentado muchos problemas de salud en los últimos años y en este caso también está luchando mucho, es un campeón", expresó una fuente cercana a la familia del periodista a ABC News. Aunque nuestra revista hermana trató de contactar con el representante de King, de momento no ha obtenido respuesta alguna. Lo que sí es un hecho es que esta no es la primera vez que se enfrenta a un obstáculo de salud de tal envergadura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ya en mayo de 2019 sufrió un derrame cerebral semanas después de haberse sometido a una operación de corazón. Además de ambas afecciones, Larry también ha ganado la batalla al cáncer de próstata y de pulmón. Toda la fuerza en esta nueva lucha de salud para el respetado comunicador, que en 2020 perdió a dos de sus hijos, Andy, de 65 años, de un ataque al corazón, y Chaia, de 51, de cáncer de pulmón,

Close Share options

Close Close Login

Close View image El periodista Larry King, de 87 años, ha sido hospitalizado debido al coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.