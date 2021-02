Close

Muere de coronavirus el prestigioso periodista mexicano Gerardo Valtierra El especialista deportivo que trabajó para el canal TUDN de Televisa había sido ingresado hace días tras contraer la COVID-19. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El comunicador especializado en periodismo deportivo, Gerardo Valtierra, murió de coronavirus la pasada madrugada de domingo, tal y como informó su colega de profesión Javier Alarcón. Apenas dos semanas después de su ingreso, el periodista y colaborador del canal TUDN, de Televisa, perdía la batalla contra el virus. "Esta madrugada ha fallecido Gerardo Valtierra. Un hombre de familia y buenos valores. Un profesional del periodismo deportivo. DEP, amigo", informaba Alarcón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde su ingreso hospitalario, la salud de Gerardo empezó a sufrir complicaciones provocadas por el coronavirus. Su familia, amigos y compañeros de profesión compartían mensajes pidiendo por él y toda la positividad para su recuperación que no pudo ser. Su partida deja un gran vacío en los suyos y también en el periodismo deportivo, donde era muy querido y respetado. Así lo han demostrados los mensajes y muestras de cariño de colegas de profesión que quisieron darle el último adiós con sentidos mensajes para él y los suyos. QEPD.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Muere de coronavirus el prestigioso periodista mexicano Gerardo Valtierra

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.