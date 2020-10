Close

El nuevo y lujoso 'caprichito' de Ximena Duque para su casa Siempre dispuesta a contarlo y mostrarlo todo, la empresaria y feliz mamá presumió su última y valiosa adquisición para la mansión en la que vive con su bella familia. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ella no tiene secretos para sus seguidores. Así es Ximena Duque, sincera y transparente para sus más de 4 millones de usuarios en redes a los que pone al día de sus novedades laborales y personales, siempre con ese toque de dulzura y cariño que solo ella tiene. Después de abrir las puertas de su espectacular nueva casa donde todavía están haciendo remodelaciones para dejarla perfecta, la feliz mamá de dos ha mostrado cuál ha sido su última adquisición para su hogar dulce hogar. Lo adelantó hace días en una de sus historias; para darle luz a su jardín iban a ponerle más iluminación. Pero no cualquiera, no, sino una que ha adelantado las fechas navideñas a pleno mes de octubre. Y es que sus árboles han sido iluminados de una forma muy fashion que recuerda a la mismísima plaza de Times Square en Nueva York. Image zoom Ximena Duque | Credit: IG/XD De cada árbol se desprenden luces desde la raíz que alumbran el tronco y sus ramas, todo de una manera que parece sacada de un auténtico cuento de hadas. El trabajo no está del todo hecho, según cuenta Ximena en sus historias, pues el jardín es enorme y les quedan varios rincones por culminar. De momento, el resultado está siendo de ensueño. Image zoom Ximena Duque | Credit: IG/XD La nueva casa de la también actriz y su esposo Jay Adkins es una mansión en toda regla a la que no le falta detalle. En breve mostrará cómo se ven sus nuevos muebles ya en camino. De momento están usando los antiguos que Ximena ya está donando para quienes los quieran. Un detalle más del gran corazón de la colombiana. Cada vez queda menos para que este 'palacete' en toda regla quede listo para sus reyes, su príncipe y princesa.

