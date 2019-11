¿Quién es el apuesto galán que le robó el corazón a la actriz Michelle Vieth? By Lena Hansen ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent La actriz y presentadora mexicana Michelle Vieth está feliz con su nuevo amor, el cantante El Potro. ¡Todos los detalles del romance! Empezar galería ENAMORADA Image zoom (Photo by Victor Chavez/Getty Images) Michelle Vieth vuelve a sonreirle al amor. La actriz y presentadora mexicana hizo su noviazgo oficial con el cantante Luis Caballero alias 'El Potro'. Conoce más sobre su apuesto nuevo galán. 1 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement NOVIO A LA VISTA Image zoom (Photo by Victor Chavez/Getty Images) El Potro sorprendió a Vieth en su programa Tu Casa TV, y frente a sus copresentadores, le pidió que fuera su novia y hasta le llevó serenata con mariachi. 2 de 13 Applications Ver Todo ESTRELLA DE REALITY SHOW Image zoom (Photo by Victor Chavez/Getty Images) El Potro también fue concursante del reality show Acapulco Shore de MTV America Latina. 3 de 13 Applications Ver Todo Advertisement DECLARACIÓN DE AMOR Image zoom Mezcalent Caballero le declaró su amor a Vieth en pleno show de televisión con estas palabras: "Me enamoré, estoy completamente enamorado de ti y para que ya no estén diciendo cosas en revistas y en todos lados, te lo pregunto: ¿Quieres ser mi novia?" 4 de 13 Applications Ver Todo DE TELENOVELA Image zoom Carlos Tischler/Getty Images) La actriz respondió dándole un apasionado beso a Caballero en el programa. 5 de 13 Applications Ver Todo ETERNA SOÑADORA Image zoom Mezcalent La estrella del culebrón Soñadoras luego escribió un post en Instagram reconfirmando que ella y El Potro son pareja. "Jamás en mis sueños más grandes me hubiera imaginado una sorpresa de esta magnitud. Sí, sí, sí. Un millón de veces sí. De tu mano, hasta la luna y nunca de regreso. Te Amo NOVIO", escribió sobre su amado. 6 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ESPIRITUAL Image zoom Instagram/ El Potro Revisando el Instagram de El Potro encontramos fotos que reflejan partes de su personalidad. Por ejemplo, aquí lo vemos meditando en el mar, mostrando su conexión espiritual. 7 de 13 Applications Ver Todo ATLÉTICO Image zoom Instagram/ El Potro También tiene un estilo de vida activo y saludable y le gusta entrenar en el gimnasio. 8 de 13 Applications Ver Todo DIVERTIDO Image zoom Instagram/ El Potro Aquí lo vemos en plan fiestero con amigos en la playa. 9 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ALMA VIAJERA Image zoom Instagram/ El Potro Viajar es uno de sus placeres, como vemos en esta postal de Venecia. 10 de 13 Applications Ver Todo ROMÁNTICO Image zoom Instagram/ El Potro Canta música mariachi así que seguro le dedicará algún tema romántico a Vieth. 11 de 13 Applications Ver Todo VIVAN LOS NOVIOS Image zoom Instagram/ Michelle Vieth Felicidades a la hermosa pareja (aquí con los copresentadores de Tu Casa TV Raquel Bigorra y Patricio Cabezut). ¡Qué viva el amor! 12 de 13 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

