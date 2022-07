¡El Niño Prodigio le advirtió a Jennifer López que no se casara con Ben Affleck! "Hay personas que no nacieron para casarse", impactantes declaraciones del Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir niño prodigio predicciones matrimonio jennifer lopez ben affleck Credit: Mezcalent Víctor Florencio, mejor conocido como 'el Niño Prodigio', estrena nuevo podcast Tu destino (Pitaya), donde da las predicciones de los signos del Zodiaco y lee las cartas a sus fans y los famosos. Como adelanto de lo que será una de sus lecturas próximamente, el astrólogo opinó de la boda de Jennifer López con Ben Affleck. ¿Cuánto crees que durará el matrimonio de JLo con Ben Affleck? "Yo siempre le recomendé a ella que no se casara, que solamente hiciera así como una mímica, y más o menos como que lo hizo así porque ok, fue algo rápido, en Las Vegas, vamos a ver". Ben Affleck y Jennifer Lopez Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Pero, ¿por qué? "Hay personas en la vida que no nacieron para casarse. Nacen para estar con una pareja, para estar unidos, pero la parte del ritual o del anillo o del matrimonio no son de buenos augurios para esa persona". "Hay personas que nacen con la luz de conseguir mucho dinero y se vuelven ricos, pero no tienen suerte en el amor. En el caso de ella, a mí, si ella hubiera venido donde [mi] yo le [hubiese dicho] 'no te cases'; pero no te preocupes, que yo voy a leer esas cartas en mi podcast próximamente, así que no se lo puede perder". Toda una vida leyendo las cartas para los demás, pero ¿qué ve para él en el amor? "En el amor ya me abrí porque antes era mucho trabajo y dije 'ya, este año como que voy a dejar que entre el amor, que llegue'; así que ya estoy en vitrina". niño prodigio matrimonio jennifer lopez ben affleck busca novio Credit: Gary Gershoff/WireImage "Busco una persona como yo, que me entienda, que le gusten los viajes, que le guste pasarla bien, honestidad y me gusta la persona inteligente, porque a mí me gusta preguntar mucho, entonces quiero esa persona que sea como un diccionario, que yo diga ¿qué es esto? y me diga esto significa, esto y esto".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡El Niño Prodigio le advirtió a Jennifer López que no se casara con Ben Affleck!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.