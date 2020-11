Close

¡El mundo del espectáculo conmocionado ante la muerte inesperada de la mamá de Andy Escalona! Magda Rodríguez, famosa productora de televisión y mamá de la actriz, dejó un hueco en los corazones de todo el talento del mundo artístico del que siempre estuvo rodeada. Así lamentaron hoy infinidad de famosos su triste pérdida. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La productora mexicana de Televisa Magda Rodríguez falleció inesperadamente y ha dejado una marca imborrable en los corazones de todas las personas que llegaron a conocerla. Así compartió su tristeza su hija, Andy Escalona, actriz y conductora, desde sus redes. “¡No sé cómo voy a vivir sin ti! ¡Fuiste! ¡Eres! Serás lo mejor de mi vida…”, escribió la artista lamentando la muerte de su querida mamá. Según apuntan varios medios, la productora del programa Hoy falleció por sangrado de tubo digestivo. Fue encontrada sin vida en su hogar a las diez y media de la mañana por su empleada doméstica. Así anunció su programa la triste noticia: “Con profundo pesar se informa el lamentable fallecimiento de la Productora Magda Rodríguez. Descanse en Paz”, escribieron todavía impactados por el suceso. Una de las celebridades más impactadas fue Laura Bozzo, quien afirmó que por primera vez se había quedado sin palabras y aseguró que había sido un golpe tremendo para ella. “Mi adorada Magda… Nunca tendré cómo devolverte todo lo que hiciste por mí. No puedo creer que te hayas ido, te extraño tanto mi ángel de la guarda, estarás por siempre en mí ♥ Aprendí tanto de ti que cambiaste mi vida y quiero que sepas que seré fuerte, no olvido nuestras charlas en tu casa, tus consejos, me diste la mano cuando todos se apartaron de mí, por eso y por mucho más, te adoro y vivirás en mi por siempre ♥♥”, escribió la famosa conductora bajo el emotivo video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También expresó su tristeza el cantante Lorenzo Méndez: “Gracias por siempre recibirme con una hermosa sonrisa y un fuerte abrazo”, escribió el ex de Chiquis Rivera bajo la linda foto para recordarle con una sonrisa. Arturo Carmona, Lucía Méndez, Julián Gil, Galilea Montijo, Andrea Lagarreta y un sinfín de celebridades decoraron sus muros con fotos de la productora, muy apreciada y querida en el mundo artístico. Descanse en paz.

