El mundo de Nicky Jam y su futura esposa, la modelo Cydney Moreau

El reggaetonero Nicky Jam y su prometida, la modelo Cydney Moreau, nos deleitan con sus fotos en Instagram. La pareja sabe disfrutar cada minuto juntos, ya sea navegando en el barco del cantante o divirtiéndose como niños.

De rumba

Nicky Jam y su futura esposa celebraron junto a otra famosa pareja que está camino al altar. Se trata de los remgaetoneros Anuel AA y Karol G.

Su musa

Tras divorciarse de la modelo y empresaria colombiana Angélica Cruz en el 2018, el cantante volvió a encontrar el amor en la modelo estadounidense Cydney Moreau. La pareja se comprometió en febrero del 2020.

Sirena a la vista

Pasar tiempo cerca del mar es uno de sus pasatiempos favoritos.

Almas viajeras

La modelo acompaña a su prometido a muchos de sus compromisos, viajando en su jet privado.

En la cancha

Ambos son amantes de los deportes y juegan baloncesto juntos.

Felices los tres

"Eres el centro de nuestro mundo", le dijo la modelo a su mascota, un chihuahua llamado Ghost.

Sobre ruedas

Se divierten como niños montando carros todoterreno.

Amor a primera vista

Sin duda el reggaetonero quedó flechado por esta bella rubia.

El ganador

"Es mi premio", dijo Nicky Jam sobre su pareja, camino a Premios Lo Nuestro.

Almas gemelas

"Aquí con mi rosa", escribió junto a esta foto con su prometida. Cydney le ha sacado su lado poético y romántico al intérprete de "Si tú la ves".

