¡El mensaje de Madonna a Maluma tras su espectacular cambio de look!

La lista de personas que han comentado el cambio de look de Maluma sigue creciendo. Hace unos días el colombiano sorprendía a sus fans y resto del mundo con un espectacular cambio de imagen. Atrás dejó su pelo oscuro para dar paso al rubio de película.

Pero parece que no tuvo mucho éxito ya que la avalancha de críticas hacia el cantante no dejaron de llover en las redes sociales. Hasta la mismísima Madonna ha hecho referencia a esta nueva etapa física con un mensaje al artista en su perfil personal de Instagram.

“Rubia, ¿estás trabajando?”, le ha escrito la cantante de “Vogue” a Maluma en una afoto de estudio donde su cabello se ve más rubio que nunca. Lo que no sabemos es si la reconocida cantante ha escrito lo de ‘rubia’ en broma o si ha sido un error ortográfico.

Lo cierto es que su mensaje termina con varios emoticonos de caritas riéndose con ganas, así que la broma está servida. Desde que presentara su nueva imagen en redes los mensajes han sido menos bonitos de los que el artista quisiera, quien siempre innovador se atreve con todo.

“Ese rubio no le sienta nada bien”, “Jajajajaja, grande Madonna”, “Es sólo por llamar la atención”, “todo bien con los looks modernos, pero ya demasiado”, “ya no lo veo nada sexy ni guapo ni nada “, dicen algunos de los fans sobre este color de cabello.

Conociendo a Maluma seguro que este cambio es pasajero y con la llegada de un nuevo trabajo vuelve a sorprender con algo original y diferente. Haga lo que haga, nuestro hombre más sexy se verá estupendo.