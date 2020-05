Desgarrador tributo de Hilaria Baldwin a la bebita que perdió: “Pienso en ti cada día". ¡Conmovedor! Hoy habría nacido la hija que Hilaria y Alec Baldwin perdieron el pasado noviembre durante el cuarto mes de embarazo. Pese a estar embarazada de nuevo, la mamá rindió tributo a su hijita perdida. By Nuria Domenech Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hilaria, la esposa de Alec Baldwin, publicó un mensaje de lo más conmovedor a la pequeña que perdió el pasado mes de noviembre y que debería haber nacido hoy... Pese a estar en la dulce espera de otro bebé que viene en camino, la dulce mamá se aseguró de enviarle un mensaje a su hijita del cielo para que sepa que no le ha olvidado y que nunca lo hará. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pequeño clip que compartió en sus redes donde unas diminutas flores blancas bailan con el viento de la primavera, mientras se oye detrás el canto de unos pájaros, conmueven de forma profunda al leer las palabras que le dedicó a su hijita perdida. “Hoy era el día que ibas a nacer y teníamos tantas ganas de conocerte. Temí mucho que llegara esta fecha, pero ya llegó y seré fuerte. Te amábamos muchísimo y siempre te amaremos. Pienso en ti todos los días y ojalá lo que pasó no hubiera sucedido. Mamá te ama, mi cariñito”. Image zoom Instagram/Hilaria Baldwin Un sentimiento con el que podrán identificarse la mayoría de las mamás que hayan sufrido un aborto, pero que no es tan común escuchar. Esta bebita que Hilaria perdió en noviembre fue su segundo aborto espontáneo después de tan solo siete meses de haber perdido otro bebé siete meses atrás, en abril de 2019. Image zoom Instagram/Hilaria Baldwin La pareja tiene cuatro hijos en común: Carmen Gabriela, de seis años; Romeo Alejandro David, de dos, Leonardo Ángel Charles de tres y Rafael Tomas, de 4.

