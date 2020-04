¡Aislinn Derbez, íntimas revelaciones a Justin Baldoni! "El matrimonio es muy duro" La hija de Eugenio Derbez se confesó con el guapo actor de Jane The Virgin en un inesperado live de Instagram. La actriz dio por terminada su relación con Mauricio Ochmann y aseguró "estar emocionada por lo que viene". By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Sucedió de la forma más orgánica! El guapísimo Justin Baldoni, actor de Jane The Virgin, se encontraba haciendo un live en su cuenta de instagram porque en tiempos de coronavirus “mucha gente tiene ansiedad y no puede dormir”, aseguró. Cuando invitó a entrar en su pantalla a uno de sus seguidores y fue ni más ni menos que Aislinn Derbez, que se veía tumbada y de lo más relajada cuando comenzaron a conversar y entablaron, entre dos desconocidos, una conversación de corazón a corazón como si no hubiera testigos presentes. La hija de Eugenio Derbez confesó al atractivo actor que se estaba separando, a lo que él contestó: “la gente cree que el matrimonio es algo fácil, es sentir todo el tiempo mariposas en el estómago, pero la realidad es que es un trabajo muy duro”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom “Demasiado duro…- dijo ella- “No esperaba que nos pasara a nosotros, pero estuve tan abierta al dolor y a todo lo que pasó… Al principio del proceso, a finales del año pasado, fue lo más doloroso que podría pasarme en la vida. Ahora en cambio creo que está siendo de lo más increíble y algo muy transformador… No sé. Estoy emocionada con lo que viene”. Image zoom Se sintió una química muy linda entre ambos actores, que parecían entenderse a la perfección mientras estuvieron hablando. Aislinn añadió: “Es justo lo que tú dices, cuanto más confrontas la situación, te abres y te rindes, más luz llega. Esto es una reconstrucción completa de mi misma, y creo que para él también porque nos queremos tanto, nos amamos con todo el corazón, ¡no te imaginas cuánto nos queremos! Por eso la gente que nos sigue se pregunta, ¿qué demonios está pasando con estos dos? Creo que nadie nos comprendería nunca”, dijo con una sonrisa. El galán, quien interpreta a Rafael Solano en Jane The Virgin, profundizó con Aisslin en el tema de la fe: “Tengo varios amigos que también han vivido lo mismo, para mí la fe siempre es al final un referente y nuestra fe nos dice que el divorcio ha de ser el último cartucho. Sin embargo, si no hay absolutamente otro remedio, el amor entre marido y mujer debe transmutarse en amor de hermano y hermana, especialmente cuando tienes hijos”. La actriz asintió y le señaló con el dedo, dando a entender que era exactamente cómo se sentía en su pareja, una relación de hermanos. Image zoom Aislinn Derbez Justin Baldoni Live Grab “Si puedes tomar todo ese amor que existe”,- continuó el actor- “y transformarlo en amistad y amor fraternal, eso es la mejor oportunidad que tenemos de que los hijos no crezcan en un ambiente tóxico, os admiro por hacerlo así. Es increíble. Tu experiencia puede ayudar a mucha gente”, dijo en un tono encantador. Image zoom “Tanta gente está en nuestra situación y es algo que suele tratarse de una forma muy pobre, es difícil ser responsable de uno mismo y tus acciones sin tratar de cambiar al otro,“ -continuó la actriz en plena confesión- “Quieres que vean lo que no están viendo, o que hagan lo que no están haciendo, o si esto o aquello es justo. Lo que nos ayudó mucho a nosotros es tomar cada quien responsabilidad de sus cosas sin culpar al otro, trabajar en nosotros mismos por separado”. Después de dar por sentado que su relación estaba terminada, no dejó de expresar el amor que aún siente por el papá de su hija y que seguramente siempre estará ahí: “¡Hay tanto amor entre nosotros! Pero a veces las relaciones cambian y tienes que aceptarlo”. Para terminar, el actor se mostró felizmente sincero de haber establecido contacto con la actriz mexicana. “¡Qué gusto conocerte! ¡Nos haremos amigos! Vendré a tu podcast si me invitas, me encantaría, aunque no hablo español”. Ella se emocionó muchísimo y le dijo que contara con ello. Image zoom “Te aplaudo por compartir tu historia, you claim it you own it. Increíble…” le dijo agradecido. “Lleva tiempo y valentía”, aseguró ella. “Estamos en contacto, ten una noche increíble…” Le deseó a la actriz. Advertisement

