Lucero habla como nunca de su divorcio de Mijares

La cantante Lucero abrió su corazón y recordó lo que sintió al divorciarse de Manuel Mijares.La estrella habló con El gordo y la flaca (Univision) sobre esa ruptura y cómo se lleva hoy con el padre de sus hijos.

“Un divorcio es un fracaso, es algo que no sucede… que no es como tú hubieras soñado. Se llevó a cabo nuestro divorcio y somos muy buenos amigos, somos socios, papás de nuestros hijos. Somos gente que nos respetamos, que nos admiramos, que nos queremos, que nos guardamos mucho cariño y agradecimiento entonces no hay pelea”, dijo.

La artista está por cumplir 49 años en agosto y se ve mejor que nunca. Según ella, su mejor secreto de belleza es sentirse bien por dentro. “Yo pienso que la madurez y la edad lógicamente te va dando años y arrugas y desgaste, pero cuando el contenido te da satisfacciones y orgullo y alegrías, yo creo que brillas, yo creo que floreces, cuando todas esas cosas van bien”, afirmó. “Y yo me siento muy plena en todos los aspectos bendito Dios”.

La también actriz vive un feliz noviazgo con el empresario Michael Kuri. “Sí, yo estoy muy enamorada como mujer de mi pareja y como enamorada de la vida, enamorada de todas las cosas buenas que me pasan, de todas las bendiciones que tengo. No puedo más que sonreír y agradecer todos los días y mucha gente tal vez no lo entiende, sobre todo los amargados, piensan que estoy fingiendo o que ‘qué flojera, siempre está contenta’, pero qué flojera estar amargado ¿no?”, dijó a MezcalTV.

La cantante —que ha interpretado baladas, temas con mariachi y debutó en el género de la música de banda— no descarta algún día cantar un tema urbano. “Todo el mundo en algún momento escuchamos reguetón porque en todas las fiestas y en los bailes y en las bodas siempre habrá reguetón y todos lo bailoteamos”, dijo a El gordo y la flaca. “Yo por ahora pienso seguir en el camino de la banda sinaloense, siempre diciendo que si se da un dueto, una participación con alguien, una entrega de premios, estoy abierta a hacer cualquier tipo de música porque amo la música”.