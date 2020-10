El marido de Sandra Echeverría viajó hasta Miami para cuidar de la actriz contagiada de coronavirus La intérprete, que se encuentra en proceso de recuperación del virus, celebró así su 6º aniversario de bodas con su esposo Leonardo de Lozanne. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pesar de estar malita, Sandra Echevarría no ha querido dejar de celebrar el amor y sus 6 años de matrimonio con su esposo Leonardo de Lozanne, con quien ya lleva más de 9 de relación. La actriz es una de las concursantes de Tu cara me suena que dio positivo por coronavirus y se encuentra en plena recuperación en Miami. Estaba sola y lejos de los suyos sobrellevando este duro momento, pero tal y como ella ha expresado orgullosa, su marido no dudó en venir a acompañarla cuando se enteró de la noticia. "Gracias por tu amor mi vida, por haber agarrado un avión inmediatamente para cuidarme y porque cumpliste el “en la salud y en la enfermedad", escribió enamorada en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más agradecida y enamorada que nunca, la actriz celebró la vida a su lado, un amor que le ha traído el mayor de los regalos: su hijo Andrés. Por su parte, el cantante y productor también quiso dedicar unas preciosas palabras al amor de su vida. "¡Hoy cumplimos 6 años de casados y casi 9 de estar juntos! Lo mejor esta por venir espo, ¡¡gracias por tanto!! TE AMOOOO", expresó Leo. Muchísimas felicidades a ambos y por una pronta recuperación, querida Sandra.

Close Share options

Close View image El marido de Sandra Echeverría viajó hasta Miami para cuidar de la actriz contagiada de coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.