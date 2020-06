El mismo día de la acusación de Chiquis, ¡Lorenzo Méndez regresó a las redes! Si el domingo la hija de Jenny Rivera culpó al cantante de su ruptura, Lorenzo Méndez reapareció en sus redes, tras casi un mes de ausencia, para compartir este mensaje. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Será esta la crisis definitiva que terminará con la relación romántica entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez? ¡La cosa está que arde! Después de que ambos se ausentaran de sus redes en la plataforma de IG, la hija de Jenny Rivera fue la primera en regresar: “Mucha gente me ha estado preguntando que por qué me retiré unos días de las redes sociales. Por varias razones, pero, más que nada, para enfocarme en mí misma, en Janney, en mi corazón, en mi mente”, dijo a mediados de junio. “Sé que han escuchado muchísimas cosas por todos lados, diferentes historias, diferentes versiones, así que han sido momentos difíciles, la verdad”, dijo confirmando los rumores de la separación. “Con el tiempo les voy a hablar de ciertas cosas”, reveló. “Sí los extrañaba muchísimo y espero que ustedes me hayan extrañado un poquito. A veces es bueno extrañarnos ¿no? Tomarnos un poquito de espacio”, añadió. Image zoom Después de celebrar su cumpleaños esta semana por todo lo alto, Chiquis tomó las redes el domingo para asegurar que no le importa que le critiquen por pasarla bien, ya que “yo fui una buena esposa” y aseguró que si no está con su esposo es por cosas que él hizo, culpándole de todo lo sucedido y sin entrar en detalles. Así se ausentó también el pasado 3 de junio Lorenzo Méndez de las redes, confesando que quería enfocarse en sí mismo y escribiendo bajo el cartel: "Dios es bueno". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El domingo, 28 de junio, fue él quien volvió a aparecer en Instagram, el mismo día que su esposa soltó la sopa, y lo ha hecho con el mensaje más escueto posible, bajo un retrato en el que aparece sonriente y en paz. Bajo la foto escribió una sola palabra: “Conectado”. Puede que quiera decir consigo mismo, porque aparece mirando al cielo y añadió un emoji con unas manitas en alto. También puso, para terminar su mensaje, un solecito radiante... ¿Estará haciendo honor a ese refrán que dice: “al mal tiempo, buena cara?".

