¡El macabro artefacto donde el ex de Marlena Favela guarda los cuchillos te dejará sin habla! George Seely compartió el más espeluznante cuchillero, no al gusto de todos. ¿Tendrías uno igual en tu cocina? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir George Seely saltó a la fama al convertirse en el novio, y después esposo, de la querida actriz mexicana Marlene Favela. Gracias a esta relación, nacería el mejor regalo con el que la actriz pudo soñar y con el que quedaría bendecida para siempre: una preciosa niña de grandes ojos a quien llamaron Bella. Si bien la relación entre sus papás no perduró, el amor de La gata salvaje por su bebita sí será eterno y por causa de la pandemia, la actriz vivió el primer año de vida de su hija pegada a ella y creciendo como empresaria con su línea de ropa, además de crear una línea de muñecas en honor a su hijita. En cambio, el australiano hizo mutis por el foro y se dedicó a provocar de vez en cuando a las redes con su peculiar sentido del humor del que no todos son fans. Por ejemplo, el ex de Marlene Favela publicó hace poco una foto de un estrambótico cuchillero, no apto para todos los gustos. George Seely cuchillero Image zoom Credit: IG George Seely SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre una mesa de madera, la figura plateada que almacena los cuchillos consiste en un hombre apuñalado en cabeza, pecho, vientre y pierna. Bajo la imagen, el papá de Bella escribió: "Me siento bendecido", acompañando sus palabras de muchos smilies llorando de risa. Al acercar la foto, puede observarse que George Seely, quien acaba de cumplir cincuenta años, se encuentra en shorts negros y lleva una camiseta blanca. George Seely Image zoom Credit: IG/George Seely En un par de ocasiones, el ex de Favela se ha dejado fotografiar con una acompañante rubia, quien no deja ver su rostro. "Es un hombre completamente libre, tiene todo el derecho de rehacer su vida. No le veo ningún problema", comentó Marlene Favela cuando le preguntaron al respecto.

