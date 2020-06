Christian Nodal sufrió tremendo susto cuando el jet en que viajaba estuvo a punto de desplomarse Las condiciones climáticas ocasionaron el incidente. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los compromisos laborales de Christian Nodal lo obligaron a abordar un jet para cumplir con uno de ellos. Lo que el juez de La Voz México no se esperaba era que las condiciones climáticas ocasionaran problemas con el vuelo, a tal punto de que estuvo a punto de desplomarse. “Después de que esta noche casi se cayera mi jet como que le hagarré más valor y amor a la vida”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter. RELACIONADO: ¿Christian Nodal y Juanes borrachos a las 6 de la mañana? Image zoom Afortunadamente la pericia del piloto logró estabilizar la aeronave y evitar que se produjera un accidente fatal. Así que todo terminó en un fuerte susto para el cantante y las personas que lo acompañaban. Incluso hizo referencia a su error de ponerle una “h” extra a la palabra “agarré”. “La h es lo de menos…”, agregó. “Todo bien, solo fue el mal clima y dañitos reparables. L@s amo”. Tras el susto, el intérprete de regional mexicano se reunió con su familia. Las muestras de apoyo por parte de sus seguidores no se hicieron esperar. “Menos mal, gracias a Dios están bien. Te amamos mucho, cuídate. Bendiciones mi Chris”, escribió una usuaria. “Que bueno que estás bien; cuídate mucho y, así es, cuando casi pierdes la vida aprendes a valorarla más. Te mando un abrazo y un beso. Dios te bendiga”, mencionó una cibernauta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Tienes todo nuestro apoyo, agradezco que estés bien. Quizá sea momento para disfrutar aún más la vida”, comentó una fanática. “Todavía no he ido a un concierto tuyo; no asustes así mi rey hermoso”, dijo alguien más. Tras el sobresalto, Christian Nodal continúa sus actividades profesionales de manera habitual. Cabe recordar que Jenni Rivera también era juez de La Voz México cuando la avioneta en la viajaba se desplomó y le arrebató la vida.

