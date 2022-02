Conductor de Hoy sufre el luto de su padre y hospitalizado de emergencia En una semana, El Indio Brayan ha atravesado por complicados momentos personales con lo que ha tenido que lidiar al mismo tiempo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace tres días, Hugo Alcántara dio a conocer la muerte de su padre; por lo tanto, tuvo que ausentarse de la emisión Hoy. Ante ello, sus compañeros le enviaron sus condolencias. "Querido amigo, querido Hugo, de parte de todo el programa, que te amamos profundamente, te mandamos un gran abrazo y un pésame querido Indio Brayan por la pérdida de tu padre. Sabes que te queremos y tienes todo nuestro apoyo", comentó Raúl Araiza durante dicha emisión; mientras el resto de los presentadores le enviaban aplausos. El también conocido como El Indio Brayan estaba atravesando el mencionado luto, cuando tuvo que ser hospitalizado de emergencia a causa de un importante problema de salud. Fue el conductor del programa matutino quien explicó lo que le había ocurrido. "Estoy en el hospital, me tuvieron que intervenir por un problema de una hernia. Como saben fueron días difíciles falleció mi padre y creo que de tanta emoción, estrés, y demás, me empezó a dar molestias una hernia y tuvieron que intervenirme así de rápido", mencionó el Indio Brayan en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. El Indio Brayan Credit: El Indio Brayan Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya estoy muy bien, quiero agradecerles a toda la gente que se tomó el tiempo de mandarme un mensaje, de escribirme algo padre, de darme ánimos. No saben, de verdad, cómo lo valoró y lo agradezco, gracias a todos de verdad, a la gente que me sigue en mis redes, a mis compañeros de Televisa", agregó. [Gracias] al gremio de comediantes". De momento, El Indio Brayan estará en recuperación tras la intervención quirúrgica y, posteriormente, regresará al programa.

