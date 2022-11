Conoce el imponente árbol de navidad de Kylie Jenner ¡es de dos pisos! Kylie Jenner tiró la casa por la ventana para darles a sus pequeños hijos un árbol navideño de ensueño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como es costumbre en estas fechas, los famosos ya se preparan para recibir la Navidad. Ante ello, no dudan en buscar las mejores opciones para decorar sus respectivos hogares. Por supuesto, hay quienes no dudan en tirar la casa por la ventana para mostrar su amor por esta época de fiestas. Así, la menor de la dinastía Kardashian-Jenner, Kylie, no dudó en poner tener un imponente árbol para el disfrute de sus pequeños hijos. La famosa dio a conocer un video donde se logra apreciar el proceso de decoración de su gran árbol navideño, que es tan grande que ocupa dos pisos de la mansión. La joven utilizó el tema "It's beginning to look a lot like Christmas", interpretado por Michael Bublé, para musicalizar en audiovisual que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Es la temporada", mencionó Jenner. Las reacciones encontradas por parte de los internautas no se hicieron esperar ante esta acción de la empresaria. "La reina de la Navidad"; "¿Por qué no pueden hacer cosas de gente normal? ¡Vamos hombre!"; "Impactante alarde de riqueza cuando tantos niños hambrientos y pobres mirarán esta publicación. Humildad"; "¡Hermoso árbol de Navidad!", y "La mejor parte de mi recuerdo de la infancia de un árbol fue poner la estrella o el ángel en la parte superior. Consigue un árbol más pequeño para que Stormi lo decore contigo. Y deja que ponga la estrella encima", mencionaron los cibernautas. Kylie Jenner CFDA Fashion Awards - Arrivals Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hermoso para una plaza pública, no una casa", y "¡Esto es hermoso, pero la idea de no pasar tiempo con mi esposo y mis hijos creando recuerdos simplemente no volaría en mi casa! Rico o pobre… esta es una tradición que algunas personas dan por sentado", agregaron. Kylie Jenner Credit: Kylie Jenner Instagram Kylie Jenner parece estar muy emocionada con esta temporada y disfruta ver a sus hijos Stormi y Wolf felices.

